Погоду в краевой столице бросает из крайности в крайность. То от жары "плавится" асфальт, то ливнем смывает дороги.
20 июня в Барнауле (стоит отметить, что не в первый раз) прошел ливень, по своей силе напоминающий тропический.
В итоге половина города осталась без света, дороги затопило, деревья повалило, в магазинах протекли крыши, а в одном из барнаульских мегамаркетов образовался "водопад".
"Машины глохнут в воде", "надуваем лодки!", "отвергает земля барнаульская торговые центры", — пишут барнаульцы в социальных сетях и выкладывают фото и видео сегодняшнего ливня. Смотрим.
Затопило и стройку на Чехова, 26.
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