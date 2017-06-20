Фото: vk.com/barneos22
Лужи по пояс, упавшие деревья, неработающие светофоры – все это последствия вечернего урагана, обрушившегося вечером 20 июня на Барнаул и в целом Алтайский край.
Пользователи социальных сетей активно делятся фото, на которых запечатлены следы прошедшей бури.
Кто-то постит огромные градины, кто-то – машины, на которые рухнули деревья, кто-то – огромные озера, образовавшиеся на дорогах.
Напомним, что в краевой столице грозовой шторм обернулся выключением электричества во многих микрорайонах, дорожным коллапсом и проблемами с водоснабжением.
В данный момент ситуация нормализуется.
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