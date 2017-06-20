Фото: vk.com/barneos22
Причину, по которой Барнаул остался без света вечером 20 июня во время мощной грозы, назвали в Алтайэнерго.
"Причиной нарушения энергоснабжения жителей Барнаула 20 июня стало отключение 1 и 2 систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Из-за этого произошло отключение кабельной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Барнаульская ТЭЦ-2 – Барнаульская ТЭЦ-3" филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочернее предприятие ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Без напряжения оставались девять подстанций 110 кВ города Барнаула", — констатируют в компании.
В данный момент энергоснабжение Барнаула, как указывают энергетики, осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что во время бури в Барнауле произошло отключение электричества в Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах. Кроме того, барнаульцы сообщали о проблемах с водоснабжением.
Гроза, разбушевавшаяся в городе, осложнила ситуацию на дорогах города.
Комментарии
мдя!даже на такие новостя людей нет! днем тролли! вечером пусто! епрст!
даже на такие новостя людей нет!
А может быть потенциальные комментаторы обессвечены до сих пор?
не спит видимо! ваше ПРАВО!
гаринду! ну вот нафик " обессвечены", люди завсегда стараютЦа самовыразиться! нет условий, нет людей!