Фото: vk.com/barneos22
Ураганная погода, обрушившаяся на Барнаул 20 июня, продолжает держать в напряжении весь регион.
В "Алтайэнерго" сообщили, что в связи с прохождением штормового фронта подразделения энергетики в особом режиме ведут оперативно-восстановительные работы.
"Циклон движется по Алтайскому краю. Энергетики будут находиться на посту круглосуточно и не прекратят работы ни на минуту, несмотря на темное время суток и непогоду", — говорится в официальном сообщении.
Напомним, что в результате урагана вечером 20 июня оказались обесточены многие микрорайоны Барнаула.
К восстановительным работам в крае подготовлены 244 аварийные бригады в составе 1 162 человек и 406 единиц техники.
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