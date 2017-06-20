Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула, оказавшиеся в эпицентре бури, разбушевавшейся в городе вечером 20 июня, делятся своими историями в социальных сетях.
Кто-то рассказывает о том, как оказался в центре транспортного коллапса, кто-то возмущается отключением электричества.
А вот жительница краевой столицы Владислава Залевская поделилась в Facebook своими наблюдениями. По ее словам, в трамвае на пересечении Павловского тракта и улицы Попова взорвался двигатель.
"Через пять минут после того, как МЧСники вынесли всех женщин из трамвая и перенесли в служебный транспорт, утопая по грудь в воде, а мужчины выплыли сами, мотор у трамвая взорвался", — сообщает горожанка.
Официального подтверждения данной информации на момент публикации получить не удалось. В настоящее время ситуация в городе нормализуется.
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