Фото: Мария Трубина/Amic.ru
Крупнейший аграрный форум страны "День сибирского поля" стартует в среду, 21 июня, в Павловском районе Алтайского края.
Эта площадка будет работать в течение двух дней. "Центральной темой агропромышленного форума обозначены техника и технологии, которые имеют перспективы внедрения и применения в мелких и средних хозяйствах, в том числе интересны для участников программ по поддержке семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров", — отмечают организаторы.
На территории Сибирского агропарка будут работать стационарная выставка сельхозтехники, демонстрационное поле, выставка сельхозживотных, а также шоу-полигон. В рамках "Дня сибирского поля" состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" – "Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". Также намечена широкая деловая программа.
Нельзя не отметить, что в прошлом году именно Алтайский край принял Всероссийский День поля, который посетили более 40 тысяч человек.
В этом году в "Дне сибирского поля", помимо самих аграриев, примут участие представители федерального кабмина, Госдумы, делегации сибирских регионов, представители экспертного сообщества.
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