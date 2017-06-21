Сотрудники МЧС, занимающиеся поисками трех пропавших подростков на Ладожском озере в Карелии, были вынуждены терять время на перебазирование своего штаба, сообщает LIFE.
Причиной этого стал владелец местного рыбзавода. Поисковики выбрали территорию его предприятия из-за удобного расположения для ведения поисково-спасательной операции, однако мужчине это пришлось не по душе. Он прогнал сотрудников МЧС, родственников пропавших детей и журналистов со своей территории.
"После того как он потребовал всех уйти, мы подошли поинтересоваться, чем вызвано такое решение. Он начал себя агрессивно вести. Ударил меня по лицу, разбил нос. Все происходящее я снимал на камеру телефона, но после удара тот упал на землю. Тогда мужчина подошел, ударил несколько раз iPhone 6 Plus ногой, после чего выбросил в озеро. Мы, конечно, сразу вызвали полицию. В настоящий момент ждем участкового, потом отправимся в больницу, чтобы зафиксировать побои. А пока ищем на дне телефон. Одним словом, человек "с пониманием" отнесся к трагедии", — сообщил журналист LIFE.
На Ладожском озере в Карелии пятеро подростков отправились в плавание на моторной лодке, которая перевернулась. Дети оказались в воде, двоим удалось выплыть, а местонахождение трех оставшихся до сих пор неизвестно.
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