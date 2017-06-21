Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров продают в Барнауле за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как отмечает продавец здания, дом расположен на участке 10 соток и находится на улице Мамонтова.
"Продается шикарный коттедж, в 10 минутах от центра города (в районе краевой больницы). Для ценителей спокойствия и качества. Дом состоит: цокольный этаж, два полноценных этажа, мансарда, гараж на два авто", — сказано в объявлении.
Имеется баня из массивного рубленого кедра. Здесь находится парилка, моечная, комната отдыха и зона барбекю с витражным остеклением.
Дворовая территория облагорожена натуральным камнем. Есть система видеонаблюдения.
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