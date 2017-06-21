Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов

Сбербанк зафиксировал новый способ хищения денег из банкоматов, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя банка Станислава Кузнецова.
По его словам, фиксация схемы мошенничества была осуществлена с применением технологии искусственного интеллекта.
Отмечается, что мошенники придерживают карту в тот момент, когда банкомат подает деньги в приемник и карточка должна выдаться владельцу. Злоумышленники удерживают карту в устройстве и вынимают наличные с помощью приспособления в виде крючка.
В результате преступник имел деньги, карточка у него была также в руках.
Комментарии
Когда я снимаю деньги из банкомата, у меня тоже, карточка и деньги оказываются в руках. Я ограбил банкомат ?!
Фуфло, или сказано настолько мало, что суть понять невозможно. Какой смысл манипулировать с деньгами, если операция уже совершена и к тому же засвечена ТВОЯ карта. Даже если есть тонкость с имитацией технического сбоя, видеонаблюдение сводит все усилия на нет.
Это авторше рассказала соседка бабушки, которая все сама слышала в больнице.
Технология искусственного интеллекта могла бы помочь автору опуса хотя бы не выделяться среди толпы
Чет я не понял, кто кого имел, хотя вроде как раз и работаю с этими банкоматами))))
ага, искусственный интеллект в виде крючка
Сбербанк совсем не следит за безопасностью. Но вот меняет ПО и интерфейсы с завидной регулярностью. Причём эти изменения ВСЕГДА не в лучшую сторону.
А Вы,застраховали свой вклад от мошенников?Нет.Тогда мы идём к Вам!
Да, новый интерфейс совсем дepьмo. Кутерьма бессмысленных перемен выбрана банком в качестве внутренней среды, но не поймут, что клиенты любят стабильность. Только бабушки начали привыкать пользоваться устройствами самообслуживания, как внедряют новый дурацкий интерфейс, в котором уверенному-то пользователю ПК некомфортно.
09:51 только выйдя из зоны комфорта, можно добиться высоких результатов!
21.06.2017 11:40
Диман
Ты это с позиции рабовладельца говоришь. Мозги промыты современным "эффективным менеджментом". Люди не скот, с которого нужно снимать обязательно высокие показатели во славу топ-менеджеров.
Бред какой то. Деньги выданы, с карты списаны. Зачем держать карту? И зачем крючок, если можно взять рукой? Карта засвечена. Чё курите?
Согласно определению, интеллект, это умственная, мыслительная способность человека. Построение им стратегии для достижения поставленной им цели. Все правильно, с помощью крючка и кувалды открывается все.
13:54 насчет кувалды полностью с вами согласен. Но зачем крючок если он их выдал, а значит списал со счета. Где логика у этих особо одаренных среди умственно отсталых? Как банкиров так и жуликов.
Таки я тоже мозг сломала, пытаясь разгадать шараду с придержанной картой и крючком для извлекания денег.
"Технология искусственного интеллекта" - это здесь что?!
Короче, чует чуйка, что СБ опять где-то облажался, вот и гонят волну, заметая следы своих некомпетентных программеров.