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Новости

Напавших на патруль ОБСЕ вооруженных людей задержали в ДНР

, ИА "Амител"
Ранее появилась информация, что членам патруля угрожали оружием, а их машина получила повреждения

Фото: eastbook.eu

В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержали подозреваемых в нападении на патруль наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту станции Ясиноватая, которая находится под контролем ДНР, мужчины в военной форме угрожали оружием, а автомобиль наблюдателей получил незначительные повреждения. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 июня. Патруль состоял из шести человек, передвигавшихся на двух бронетранспортерах. У угрожавших им мужчин были закрыты лица, предположительно, они стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, а также направляли оружие на членов патруля.

В сообщении сказано, что Минобороны и министерство госбезопасности ДНР приняли меры, в ходе которых были задержаны вооруженные люди, напавшие на патруль. Сейчас они дают признательные показания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2017 08:53
- гость -

Допрашивать до тех пор, пока не признаются на весь мир, что они диверсанты ЦРУ.

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21.06.2017 08:57
- гость -

Переодеться в чужую форму и совершать провокации - это же так по-бандеровски.

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