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Федеральная прокуратура подтвердила смерть террориста, устроившего взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе. Об этом в среду, 21 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Libre Belgique.
Агентство напоминает, что накануне около 21:00 на Центральном вокзале возле столицы Бельгии военные нейтрализовали мужчину, который устроил взрыв. Человека, у которого при себе были рюкзак и пояс со взрывчаткой, серьезно ранили патрульные военные у нижней части лестницы главного вестибюля, которая ведет к платформам. СМИ пишут, что террорист активировал взрывчатку, когда заметил, что военные обратили на него внимание.
В результате инцидента пострадавших и жертв нет, однако вокзалу был нанесен ущерб.
Железнодорожный служащий утверждает, что террорист якобы что-то говорил о джихаде и крикнул "Аллах акбар". Но эта информация не была официально подтверждена.
Подчеркивается, что кризисный центр не повысил уровень террористической угрозы, оставив его на третьей отметке из четырех. Премьер-министр страны Шарль Мишель в связи с инцидентом на Центральном вокзале Брюсселя созывает 21 июня утром заседание Национального совета безопасности.
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