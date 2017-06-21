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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не верит в "сговор" американского коллеги Дональда Трампа с РФ, о котором все время заявляют СМИ США.
"Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией)", — цитирует РИА Новости ответ главы Украины на вопрос в интервью каналу Fox News.
Порошенко в данный момент находится в США с официальным визитом. Ранее СМИ сообщали, что его поездка началась с понедельника, 19 июня. Глава Украины уже встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом, а также с самим главой Белого дома.
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Напомним, спецслужбы США ранее обвинили РФ во взломе компьютеров Национального комитета демпартии Соединенных Штатов. Таким образом, они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на данную тему ведут ФБР и обе палаты конгресса. Москва не раз отвергала данные обвинения, называя их "абсолютно голословными".
Комментарии
То есть мнение Хилари его уже не волнует, быстро он переметнулся. Политическая проститутка?