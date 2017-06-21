Фото: kriminalka.kz
Трехлетний ребенок в Смоленском районе Алтайского края умер от ожогов, полученных при возгорании автомобиля.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел в селе Линевское.
"Произошло возгорание автомобиля "Жигули". Малолетние дети, находившиеся в то время без присмотра со стороны взрослых, подошли к транспортному средству. Под воздействием высокой температуры в автомобиле лопнуло стекло, и огонь попал на трехлетнего ребенка", — уточняют обстоятельства ЧП в СКР.
Мальчик получил обширные ожоги и был доставлен в районную больницу. Спасти жизнь малыша не удалось — спустя несколько дней он скончался.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
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