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Ребенок умер на Алтае от ожогов, полученных при возгорании автомобиля

, ИА "Амител"
По факту трагедии проводится доследственная проверка

Фото: kriminalka.kz

Трехлетний ребенок в Смоленском районе Алтайского края умер от ожогов, полученных при возгорании автомобиля.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел в селе Линевское.

"Произошло возгорание автомобиля "Жигули". Малолетние дети, находившиеся в то время без присмотра со стороны взрослых, подошли к транспортному средству. Под воздействием высокой температуры в автомобиле лопнуло стекло, и огонь попал на трехлетнего ребенка", — уточняют обстоятельства ЧП в СКР.

Мальчик получил обширные ожоги и был доставлен в районную больницу. Спасти жизнь малыша не удалось — спустя несколько дней он скончался.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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