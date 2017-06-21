Фото: pmo.ee
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобская одержимость в США переходит все грани. Так глава МИД прокомментировал новые антироссийские санкции, пишет РИА Новости.
Уточняется, что соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Лавров отметил, что новые санкции вновь принимаются "на ровном месте". "Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в ЕС, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности", — сказал Лавров, добавив, что РФ приглашает друзей в Евросоюзе перечитать минские договоренности, в которых "достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности".
Глава МИД РФ добавил, что ничего не может сказать, "кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег", которая перешла уже все грани. По словам Лаврова, санкции вводят против России из-за того, что украинский лидер Петр Порошенко не может выполнить свои обязательства.
Напомним, 20 июня стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против РФ. В черные списки были добавлены 38 пунктов, которые включают в себя 19 фамилий и 19 наименований организаций, которые "причастны к действиям РФ на Украине".
Комментарии
Лавров продолжает петь свою песню про русофобию. Скажите кто-нибудь ему, что русофобы - это те, кто грабит Россию, чтобы их дети комфортно жили в странах нато.
также глава российского МИД отметил, что санкции приняты на ровном месте
ну почему-же
Проявили слабость. А слабых - бьют (c)
Когда наконец будет санкции запрещающие выезд граждан РФ в страны ЕС и США?
Блин, но почему не говорить прямо - санкции это удобный инструмент для обхода всяких соглашений о свободной торговле,потоках финансов и т.п. в пользу определенного круга лиц. Так же как запрет на ввоз помидорок из Турции в пользу росдепутата владеющего теплицами тут.
Так что, господин Лавров, не надо выражать деланное удивление и сожаление. Лучше разъясните настоящие правила игры тем, кто еще не понял и тему можно закрыть.
А вот путь их золотые дитятки в Россиюшке живут!!!
Бла-бла-бла
Пора уже щелкнуть их по носу. Закрыть уран и перестать поставлять редкий металл для боингов, ну и тд, сами знаете. Вместо этого вы, даже не знаю как прилично назвать это правительство, делаете вложения в долговые бумаги СШП. Позорники.
Эта унылая лошадь из МИДа думает или прикидывается, что оккупация Крыма Россией и развязывание войны на Донбассе в нарушение десятка договоров - это мелкие шалости. Ну и тупооой.
21.06.2017 11:38
- гость -Ну и тупооой.
Да ты тоже умом не блещешь, моль.
Срочно надо вложить в облигации США несколько миллиардов в ответку!
11:31, если мы им не будем продавать нефть, газ, лес, металлы и прочие ресурсы, то у нас денег совсем не будет. За 1 доллар придётся 1500 рублей платить. И не за что будет в Китае всё покупать.
Что за стон от министра ? Санкции ведь России только на пользу, какая русофобия?
Пригожин - это Россия !
11:48,
Ну все готовимся к контрсанкциям, ответным. Начнут, наверное, с отключения газа в Воронеже?
Вот задумайтесь. Санкции, нефть, поголовное воровство, техническая отсталость, стареющая нация, низкая рождаемость, убитая наука, космос, опозоренный спорт и т.д. Вот и задумайтесь.
русофобия?! санкции то против евреев димки вагнера и личного повара солнцеликого пригожина -мы гуззские своих не кидаем!
21.06.2017 10:40
- гость -
прошу вас назвать фамилии тех, кто одновременно:
а) грабит Россию (и чтобы какой то факт про эту фамилию был в грабеже)
б) чьи дети живут в странах НАТО.
21.06.2017 10:47
- гость -
В чем именно слабость, проявленная РФ? Назовите.
21.06.2017 10:54
- гость -
Вы не хотите ездить в страны ЕС и США? Не ездите туда. Я не слышал еще ни об одном факте принуждения к поездкам.
Чем дольше один мой знакомый живет среди иностранцев, европейцев в том числе, тем хуже к европе относится, а у них шаблон рвет о России, когда они смотрят на него.
21.06.2017 12:10
- гость -
21.06.2017 11:56
- гость -
Вот задумайтесь. Санкции, нефть, поголовное
ваши предложения?
А мы что в ответ? Арестуем деньгм Трампа в Сбербанке?
21.06.2017 12:10 как вы могли так плохо подумать на людку очеретную с детьми и артурчиком в Беарице , лизуху пискову с Парижа , лужкова с рынком садовод , дочь борьки-алкаша таньку дьяченко , сынка тимченки в Финляндии , сынков авторитетных кавказцев-депутатов попадающих в автоаварии в Женеве , Лондоне , Майами!? это кристально-честные люди любящие Родину !!!
Если Запад продолжит политику наращивания санкций, в России могут начать давить не только санкционные продукты, но и всё подряд.
21.06.2017 12:58
Тётя Роза,таки что?Ты радая?
21.06.2017 11:38
- гость -
называть министра иностранных дел своей страны (а для вас Россия - родная страна?), блестящего дипломата Лаврова, унылой лошадью и тупым, это надо иметь извращённый склад мышления.
Насчёт "оккупация Крыма Россией и развязывание войны на Донбассе": Крым вернулся в состав России согласно народного волеизъявления, не признавать этого - значит отрицать здравый смысл. На Донбассе идёт гражданская война. Нет смысла отрицать, что там были (сейчас на 99% уехали обратно) добровольцы из России. Также как и нет смысла отрицать, что в добровольческих батальонах (ныне это часть действующей армии Украины) также принимали и принимают участие иностранные граждане, в частности есть доказанные факты по гражданам Прибалтики, Польши, России, Грузии. Кроме того, среди военных Укрианы большой процент националистов и нацистов (наколки со свастикой, атрибутика - на фотографиях из АТО). А в составе ЛДНР в большинстве воют коренные донбассцы.
вы просто передёргиваете факты в своей русофобской ненависти.
21.06.2017 12:54
- гость -
Какое отношение к нашему разговору имеет бывшая жена Путина? И, кстати, живёт она в России.
Какое отношение к нашему разговору имеет бывшая жена Пескова? Да, она живёт во Франции, но разве ей это запрещено? Она живёт там как обычное гражданское физическое лицо. Сам Песков женат на Навке и живёт в России. Его дочь может жить с ним в России, или с матерью во Франции.
Лужков уже почти 20 лет как не чиновник и не мэр Москвы, имеет право жить где хочет.
Про проживание дочери Ельцина или сына Тимченко за рубежом вообще нет информации, вы это просто придумали.
Аварии кавказцев ничего не доказывают, это может быть турпоездка/отпуск и т.д.
И кстати, вы не привели доказательств их грабежа России)
В ответ на санкции Россия опять поднимет тарифы ЖКХ.
Вся русофобия расцвела с возвращением вовы в Кремль и возвращением Крыма.
До этого никто про русофобию не ныл. А тут обосралися по всем фронтам и кого винить? Русофобов конечно.
Это чо тут, опять евпат за всю илиту отдувается? Не лень же челу столько текста выдавать.
13:09, при плешивом царьке рост тарифов ЖКХ неизбежен, как наступление зимы.
21.06.2017 13:21
Павсекакий
...кого винить? Русофобов конечно.
Не-не.Ты все правильно сказал.Раньше при генеральном комбайнере,нас любили.Затем при беспалом дирижере передвижных оркестров,и заслуженном танцоре на выборных дискотэках,нас просто обожали.А до того в мрачные советские времена,и особенно сейчас в голодомор,нас не навидят.И за что?Что мы отказываемся цаловать исключительного в эту....(Ну тут на любителя).И то верно,весь целивизованский мир губки тянет к оч пардон к рученьке (избранной),а мы нос воротим и щеки надуваем.И брезгуем!!!!
21.06.2017 13:25
Павсекакий
Как аргументированное возражение, так сразу "евпат"?
21.06.2017 13:21
Павсекакий
Вся русофобия расцвела с возвращением вовы в Кремль и возвращением Крыма.
До этого никто про русофобию не ныл. А тут обосралися по всем фронтам и кого винить? Русофобов конечно.
слышь, а нам надо свои внутриполитические решения определять по принципу как на это посмотрят в Штатах?
если ВВ выбрал народ, нам надо было ему сказать - извини, чувак, но амерам ты не нравишься, и поэтому иди гуляй?
или по Крыму: нам надо было бросить в руки амерам этот полуостров и его народ?
а ты часом не ухи поел?
21.06.2017 13:30
- гость -
а при ком тарифы падали?
фамилию назать осилишь?
Россия продолжает советскую практику миллиардных денежных вливаний в лояльные Кремлю республики ближнего зарубежья, несмотря на дыру в бюджете и сокращение внутренних расходов на пенсии, медицину и инфраструктуру.
Во вторник Россия полностью списала все долги Киргизии. В 2016 году Россия списала Киргизии 30 млн долларов долга, в 2013-м - 188,9 млн долларов; всего за 12 лет - 703,2 млн долларов.
Одновременно Россия за 5 лет вложила в экономику Киргизии 500 млн долларов, или 29,5 млрд рублей. Эти деньги ушли в капитал российско-киргизского фонда развития, а оттуда - не реализацию 28 проектов в азиатской республики, сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, добавив, что все эти инвестиции были "безвозмездными".
В ближайшие годы Россия на тех же условиях Россия вложит в Киргизию еще 1,7 млрд долларов, или 100 млрд рублей. Эти деньги пойдут в создание в строительство газопроводов и повышение газификации с 22% до 60%, сказал Путин.
21.06.2017 13:37
- гость -
При И.В.Сталине падали и тарифы и цены.
21.06.2017 13:46
- гость -
Не буду проверять инфу.
Только добавлю, что при усатом Кобе русофобства в мире было ещё больше, а в самой стране отношение к людям было как к рабочему скоту.
"Что мы отказываемся цаловать исключительного в эту..."
-------
А что, вам предлагали целовать? Мне - нет. И раньше никто не предлагал.
13:36, слышь, кыш!
Крым вернулся в состав России согласно народного волеизъявления, не признавать этого - значит отрицать здравый смысл.
До народного волеизъявления на полуостров были переброшены спец. части ВС РФ.
21.06.2017 13:43
- гость -
не надоело эту портянку везде постить? тут несколько раз, и даже на соседнем сайте вывесил, труженник)
да, лояльность стран в наше время покупают.
21.06.2017 13:51
Павсекакий
"кыш" - это тебе. под шконку лезь, опущенный.
Только добавлю, что при усатом Кобе русофобства в мире было ещё больше, а в самой стране отношение к людям было как к рабочему скоту.
И че изменилось? Кроме того, что усатого боялись, а над пыней смеются?
"нам надо было бросить в руки амерам этот полуостров и его народ?"
--------
Вас вообще не спрашивали. А "народ" мог ехать в Россию и раньше, да что-то не разбежались из крыма уезжать. А то, хошь в Россию - вэлкам в Сибирь. Только тут зарплаты вдвое ниже среднероссийских и при этом надо за отопление платить 7-8 месяцев году, а летом комары и купаться негде.
21.06.2017 13:51
- гость -
Никто ничего никуда не перебрасывал.
Всё там находилось в рамках базирования ЧФ РФ.
Референдум прошёл спокойно, без эксцессов.
Именно для свободного волеизъявления в некоторых местах использовались вооруженные патрули, в частности напротив частей МО Украины. Чтобы у них не было соблазно силовым способом сорвать народный референдум.
Да и по свидетельствам очевидцев, в Крыму ВСЕГДА хотели возврата в Россию.
21.06.2017 13:53
- гость -
Кто такая "пыня" и почему над ней смеются?
ЗЫ Всерьез сравнивать времена Сталина и сейчас - это абсурд.
Крым(без днепровской воды это пустыня море холодное курорт никакой) теперь нафиг никому не нужен, и первый же вменяемый президент России даст ему полную автономию, как Франция отпустила Алжир и Индокитай после войны. Украина сама его обратно не возьмёт! Он будет как Кипр -стоят 50 лет пустые отели и разваливаются, потому что Турция хапанула в 1974 #кипрнаш
"под шконку лезь"
--------
Тебе там скучно без меня?
21.06.2017 13:56
Павсекакий
А почему этнические русские, жившие в Крыму веками должны были из него уезжать?
Это их Родина, и они хотели возврата вменяемой власти на своей территории, вместо националистической в Киеве, пришедшей в результате вооруженного государственного переворота.
Вам не нравится в Сибири? Ок, тогда чтож вы своему же совету не следуете, не валите отсюда?
21.06.2017 14:01
Павсекакий
там твое место, место опущенного.
13:56, этот ваш так сказать "народный референдум" никогда ни одна цивилизованная страна не признает. Да и любой разумный человек живущий в России знает как у нас мухлюют на выборах.
21.06.2017 14:00
- гость -
оочень спорное мнение)
например, Кипр - вполне обжитый курорт.
что греческая, что турецкая его части.
в турецкой даже подешевле, так как не Еврозона, и ещё Шенген не нужен.
а про "вменяемого" президента это твои влажные мечты)
даже ваш Навальныш не смог из себя выдавить, что он вернет Крым)
Крым - наш. НАВСЕГДА)
21.06.2017 13:51
Павсекакий,а вам и не треба предлагать.Посмотри как ваши "цивильные" на перегонки стараются засветится кто где может под дверями всеисключительнага.Те,кто статусом пониже,но с разбодяженым чувством гонора и лизоблюдства,стараются подкараулить це вашбродство,совсем в уже не приличных местах.Не краснея.стоят во чистом поле на инаугурациях (слово то какое тошнотное),без тени стеснения выжидают возле нужника,или,теряя сознание от щастя,стоят,едва держась за столешницу,подле телес восседающего на троне.Одним словом-паскудство.
"А почему этнические русские, жившие в Крыму веками должны были из него уезжать?"
-------
Веками??? Блин, зачем я с имбецилом начал разговаривать.
21.06.2017 14:03
- гость -
не так называемый, а именно народный.
и его непризнание кем-то нас не колышит. #нас рать
а вот про мухлёж при выборах поподробнее...
были какие то выборы в РФ, которые были не признаны ООН, ОБСЕ, ЕС, США и так далее?
если таковые были - озвучьте, приведите факты.
Про проживание дочери Ельцина за рубежом вообще нет информации, вы это просто придумали===========Дочь первого российского президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева получила австрийское гражданство. Как пишет местная пресса, это произошло еще в ноябре 2009 г., однако известно стало только сейчас.В 2007 г. супруг Юмашевой Валентин указал в качестве своего основного места жительства город Винден-ам-Зе, который находится в 60 км от Вены. Через год прописку сменили Татьяна и их дочь Мария.
Таких "этнических русских" как вы реально можно бояться. У меня же к вам просто отвращение. Позорите мой народ.
21.06.2017 14:05Турецкий сектор обозначается на картах Республики Кипр, как «территория, недоступная в связи с турецкой оккупацией», то же на карте северной части города Никосия
21.06.2017 14:07
Павсекакий
умственно неполноценными зови своих родителей.
зачем они на тебя решились?
лучше бы как обычно - об занавеску.
да, веками.
как минимум, с 1783 года там живут русские.
21.06.2017 14:10
Павсекакий
Да это ты и тебе подобные - позор нации.
подпиндосники вам имя.
такая интересная тема, а на ветке нет ни Боси, ни Деда, ни Стамески, никого, а слабость России понятна стала сразу, после сбитого турками СУ-24, военный самолет, выполняет боевое задание, его сбивают, а в ответ запрещают помидоры, ну не смешно ли!? для державы, которая претендует быть на равных с США-это просто позорище!
21.06.2017 14:11
- гость -
На греческих или кипрских картах может быть обозначено как угодно.
\Я вам факты привожу: в турецкой части курорты есть, они заполнены, и жить там дешевле, чем в греческой части.
Нэшнл Джиогрэфик недавно карту опубликовали, где Крым - РФ)
21.06.2017 14:09
- гость -
Будьте добры, источник озвучьте.
21.06.2017 14:13
местный
список ответных мер был несравненно шире, освежите свою память.
и это Эрдоган извинился за самолёт и призвал мириться. сто раз уже перетёрто.
"Посмотри как ваши "цивильные" на перегонки стараются засветится кто где может под дверями всеисключительнага."
--------
Ты о чём? О российской "системной" политике? Только я то тут при чём? Это ваш "всеисключительный" построил такую стстему, нанизанную на его вертикаль. Вертит вас на ней как хочет.
-гость-14:17
а вы поинтересуйтесь, как Израиль дает ответки, когда атакуют его армию, независимо Египет это, Сирия, Ирак или СССР. баклажанами там не отползешь.
21.06.2017 14:27
Павсекакий
ваш всеисключительный, вас вертит...
ты из Европы пишешь?
======что он вернет Крым) ========= а какой дурак его обратно возьмет, как и донбас? вот я вам ногу оторву а потом отдам обратно? сами теперь с этими бандитами типа аксенова-гоблена-сортирного короля мучайтесь!
Будьте добры, источник озвучьте. https://utro.ru/articles/2013/04/26/1116096.shtml
По его словам, русофобская одержимость в США переходит все грани.
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Просто страшно представить, как мучается в США,его дочь,в этих русофобских гранях.
Но на Родину почему-то все равно не возвращается.
21.06.2017 14:29
местный
9 февраля 2016 года турецкий Генштаб сообщил о 7 убитых и 11 раненых в результате авиаудара ВКС. аналитики считают, что это был преднамеренный удар - ответ за сбитый в ноябре СУ.
21.06.2017 14:30
- гость -
так все без исключения политики Окраины говорят о возврате Крыма)
особенно нацики) или вам с Алтая виднее как они там думают?)
21.06.2017 14:31
- гость -
Вы сами свой источник читали?
По данным СМИ, по указанному адресу стоит "дом обветшалого вида", а австрийские власти даже не проверяли, проживает кто-либо в доме или нет. Бывший хозяин этого дома рассказал, что сдал его неизвестным русским.
Как пишет издание News, получить австрийский паспорт семье помог президент Magna Гюнтер Апфальтер.
Даже если принять на веру утверждение про пасспорт, то сам факт проживания в Австрии опровергается австрийскими же журналистами.
21.06.2017 14:32
- гость -
Екатерина действительно прожила в Америке 17 лет, пока отец служил полпредом России при ООН. Изучала политологию в Колумбийском университете, год училась в Лондонской школе экономики. Однако уже десять лет как живет в Москве.
Российская карьера Винокуровой развивается в сфере арт-бизнеса. Начинала Екатерина в московском представительстве лондонской арт-галереи Haunch of Venison. Дальше были шесть лет работы в российском представительстве аукционного дома Christie's – дочь дипломата дослужилась до позиции директора. Затем дошла очередь и до собственного бизнеса: Екатерина – совладелец компании Smart Art, занимающейся продвижением современных российских художников.
Я вам убедительно ответил?
21.06.2017 14:15 Северный Кипр испытывает трудности с международным финансированием, и иностранные фирмы обычно избегают инвестиций в него. Половина рабочей силы занята в сельском хозяйстве, на государственной и военной службеТурецкий сектор представляет одну пятую населения и одну десятую ВНП, по сравнению с греческой частью островаВ турецком секторе существует проблема обеспечения водой,Особенно болезненной темой является «город-призрак» Вароша — квартал разрушенных отелей в городе Фамагуста.
21.06.2017 14:40
- гость -
и
21.06.2017 14:42
- гость -
Вы зачем с голубями в шахматы играете?
-гость- 14:34
мы должны догадываться? 30 июля 1970 года израильские ВВС уничтожили 5 советских мигов (битва над Суэцем, ответка Израиля за попытку сбить израильский Фантом ВВС СССР) вот это я понимаю ответка!!!
21.06.2017 14:44
- гость -
Я сам ездил туда. Яркё местечко называется) вполне туристическое место, магазинчики, бары, рестораны. Проблем с водой не ощутил и даже не слышал о них. У меня знакомые там живут.
Ваша копипаста, безусловно, интересная, но к жизни не имеет никакого отношения)
21.06.2017 14:51
местный
А зачем вам догадываться?
Спустя полтора месяца убивают семерых военных за одного сбитого пилота.
-гость- 15:54
а вы факт случайности совсем исключаете? на прошлой недели эсминец США столкнулся с филиппинским тралом, в результате погибло 7 американских моряков. Вы что считаете это ответкой Дутерто? Не любит филиппинский президент американцев. Но всем понятно, что это случайность. Или ты заяви об обратном.
21.06.2017 15:09
местный
по всем критериям ВКС знали, что именно делают.
но объявлять об этом не стали по политическим причинам, не хотели себе такого имиджа. мол Эрдоган экстремал, а мы держимся с достоинством.
если бы все делали так как Израиль, то по вашей логике сейчас и Трамп должен был отбомбиться по Маниле, или потопить троговый флот Филиппин.
21.06.2017 11:56
- гость -
Вот задумайтесь. Санкции, нефть, поголовное воровство, техническая отсталость, стареющая нация, низкая рождаемость, убитая наука, космос, опозоренный спорт и т.д. Вот и задумайтесь.
------------------------------------------
Полностью согласен, но у нас с*ы в глаза - божья роса!
И еще Навальный виноват!
что-то про фильм оливера стоуна больше не пишут.
тогда я напишу:
"Путин показывает Стоуну атаку российских ВКС на сирийских террористов в 2017 году, а на самом деле это атака американских ВВС на афганских талибов в 2015 году."
эх люди, люди... никогда не изменимся... чем ниже нас нагибают, тем сильнее кланяемся...
21.06.2017 15:56 а чего ты от пыни хотел?! он всегда выставляется космическим дураком и посмешищем - так было с амфорами, журавлями, поцелуями в пупок рыбок ,мальчиков и тигров, "она утонула".....
21.06.2017 15:56
Гонец из Пензы
фактологию то дашь, гонимый?
эти деятели ещё и переговоры украинских пилотов на это наложили
это ж надо так обделаться
Все санкции на нас накладывает путин. А амеры накладывают санкции на его друзей.
почитал про этого деятеля) это капец)
лапшесниматель)
вначале надо посмотреть реальную часть интервью Путина Стоуну, и посмотреть, что за отрывок видео там показан, а затем уже смотреть исходный ролик про который говорят, что снимали американцы.
понимаете, гонец? не какого то пришибленного Лёшу Ковалёва, а исходники, и только с солидных ресурсов.
А чесь "импортозамещение" уже закончилось???? У нас же все в гору, производство везде растет не слыханными темпами!!!
21.06.2017 16:35 это многие свободные телеканалы показали в сравнении с исходником на сайте минобороны США, полное совпадение, пескову не отмазаться!
21.06.2017 16:40
- гость -, вариант для отмазки "друг дал погонять, ну вместе с кораблем, часами и телефоном", не?!!
-гость- 15:28
ок. тогда плюсуйте Эрдогану убийство российского посла, ответка за 6 турецкий военных, он тоже не может в этом публично признаться...что скажите на это?