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Новости

Сергей Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

, ИА "Амител"
Также глава российского МИД отметил, что санкции приняты на ровном месте

Фото: pmo.ee

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобская одержимость в США переходит все грани. Так глава МИД прокомментировал новые антироссийские санкции, пишет РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Лавров отметил, что новые санкции вновь принимаются "на ровном месте". "Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в ЕС, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности", — сказал Лавров, добавив, что РФ приглашает друзей в Евросоюзе перечитать минские договоренности, в которых "достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности".

Глава МИД РФ добавил, что ничего не может сказать, "кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег", которая перешла уже все грани. По словам Лаврова, санкции вводят против России из-за того, что украинский лидер Петр Порошенко не может выполнить свои обязательства.

Напомним, 20 июня стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против РФ. В черные списки были добавлены 38 пунктов, которые включают в себя 19 фамилий и 19 наименований организаций, которые "причастны к действиям РФ на Украине".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2017 10:40
- гость -

Лавров продолжает петь свою песню про русофобию. Скажите кто-нибудь ему, что русофобы - это те, кто грабит Россию, чтобы их дети комфортно жили в странах нато.

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21.06.2017 10:47
- гость -

также глава российского МИД отметил, что санкции приняты на ровном месте

ну почему-же
Проявили слабость. А слабых - бьют (c)

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