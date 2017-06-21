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Пьяный водитель Honda Accord влетел в дерево, уходя от ДПС в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Инцидент произошел поздним вечером 20 июня в поселке Южный

Фото: vk.com/barneos22

Полиция в Барнауле задержала нарушителя, который, будучи нетрезвым, пытался уйти от погони правоохранителей и врезался в дерево.

В ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что внимание инспекторов ДПС поздним вечером 20 июня привлек автомобиль Honda Accord, который хаотично двигался по проезжей части.

"Сотрудники полиции незамедлительно проследовали за данным транспортным средством. С помощью сигнально-говорящего устройства и проблесковых маяков водителю автомобиля было подано требование об остановке, которое он проигнорировал, увеличил скорость и стал скрываться от патрульного автомобиля", — уточняют в полиции.

На улице Герцена нарушитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителем оказался мужчина 1982 года рождения. У него имелись явные признаки опьянения.

В отношении задержанного составлен административный материал, а машина помещена на спецстоянку.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2017 10:28
- гость -

лучше бы сразу остановился - хоть бы тачка была цела)))

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21.06.2017 10:32
- гость -


21.06.2017 10:28
- гость -
тачка ему теперь очень нескоро пригодится, а так хоть врагу не достанется)

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