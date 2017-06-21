В работе агрофорума "День сибирского поля – 2017", который будет проходить 21-22 июня, примут участие представители Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, ФГБУ "Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория" и Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна".
Специалисты разъяснят требования законодательства, ответят на интересующие вопросы в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, семеноводства сельскохозяйственных растений, земельных отношений, а также защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
Можно будет получить консультацию об услугах, оказываемых лабораториями, по исследованию почвы, сельхозпродукции на показатели качества и безопасности.
Мероприятие посетит руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Алексей Овсянников.
В прошлом году сотрудники территориального Управления и подведомственных Россельхознадзору лабораторий впервые участвовали в выставке "Всероссийский день поля". Тогда прямой диалог с сельхозтоваропроизводителями показал, что работа контрольно-надзорного органа в форуме целесообразна и востребована.
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