Фото: vk.com/act54
Автомобиль ВАЗ 2115 перевернулся после столкновения с кроссовером Honda CR-V в Новосибирске. Соответствующая запись появилась в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте" в среду, 21 июня, в 9:18.
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Волочаевской и Почтовой. От удара у иномарки сильно повредилась передняя часть, а отечественный автомобиль лег на бок поперек трамвайных путей.
В результате произошедшего было заблокировано движение трамваев в сторону Гусинобродского шоссе.
Официальных комментариев по поводу ДТП, а также данных о пострадавших пока нет.
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