Фото: facebook
Жителя Алжира приговорили к двум годам тюрьмы за то, что он вывесил своего сына из окна квартиры. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Al Arabiya.
По данным издания, мужчина опубликовал в Facebook снимок, на котором он держит на вытянутой руке за футболку мальчика. Ребенок находится на высоте 15-го этажа и, предположительно, боится и не понимает, что происходит. Отец сопроводил изображение подписью "1000 лайков, либо я разожму кулак".
В сети пользователи возмутились поступком мужчины и попросили правоохранителей столицы Алжира разобраться в происходящем. BBC News сообщил, что мужчину арестовали 18 июня. Его обвинили в том, что он подверг своего сына опасности.
В результате в понедельник, 19 июня, суд назначил ему два года тюрьмы.
Life добавляет, что обвиняемый раскаялся в суде, заверив, что ни за что не причинил бы вреда ребенку. Он назвал свой пост в соцсети злой и неудачной шуткой.
Комментарии
как-то ненадежно он его держал. надеюсь, под футболкой было более крепкое приспособление для удерживания
соцсети - это места сборищ недоумков.
Судебная система у них супер! Сегодня поймали, завтра сел... Класс! И ни каких соплей!
вот выйдет и точно выбросит ! недавно тут про такое писали.