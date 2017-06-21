Онлайн-конференция с генеральным директором БГЭС Иваном Василиади стартовала на портале Amic.ru. На данный момент от жителей города поступило уже порядка 15 вопросов. Потребителей интересует, как сменить ресурсоснабжающую организацию, почему жильцы должны расплачиваться за других должников, как провести свет на дачные участки. С ответами на актуальные вопросы можно ознакомиться тут.
Кстати, вы тоже можете успеть задать свой вопрос. Онлайн-конференция продлится до 12.00.
Напомним, формат "прямых линий" БГЭС и читателей нашего информагентства проходит в рамках совместного проекта ИА "Амител" и энергетиков. За все это время эксперты горэлектросети ответили более чем на 200 вопросов.
Подробнее с материалами конференций можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Комментарии
А смысл??????