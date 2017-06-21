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Правительство Казахстана решил переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Казахстанская правда".
Отмечается, что соответствующее постановление правительства опубликовали в среду, 21 июня.
"Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", — цитирует агентство текст документа.
В нем также отмечает, что постановление вводится в действия с того дня, когда его впервые официально опубликовали.
Комментарии
Россиянам тоже бы нужно что-то предпринять, чтобы не отстать от соседей! Ведь было хорошее предложение про Путинберг?