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Житель Бийска приговорен к шести годам колонии за особо крупное мошенничество, в результате которого девять граждан лишились своего жилья, сообщили в краевой прокуратуре.
В настоящее время установлено, что в период с июля 2014 по январь 2015 года злоумышленник предлагал людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, оформить договоры займа денежных средств.
"Якобы с целью обеспечения возврата долга те должны были переоформлять на него или его родственников и знакомых жилье, земельные участки. Он мошенническим образом убеждал потерпевших, что после оплаты долга недвижимость и земля будут им возвращены, чего в действительности не происходило", — констатируют в прокуратуре.
В итоге девять человек лишились своего жилья. Размер ущерба от действий обвиняемого превысил 9,2 миллиона рублей.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Кроме того, на имущество обвиняемого — автомобиль и квартиры — был наложен арест.
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