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Годовой карантин по трихинеллезу отменили в алтайской Елбанке

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Ограничительные мероприятия в селе действовали с 20 июня 2016 года

Фото: gnsystems.net

Карантин по трихинеллезу, введенный год назад в алтайском селе Елбанка Усть-Пристанского района, снят решением начальника регионального управления Владимира Ведяпина.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. В приказе отмечается: "Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеваемости трихинеллезом на территории села Елбанка Усть-Пристанского района Алтайского края".

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Также в документе указано, что карантин в селе был введен 20 июня 2016 года.

Напомним, трихинеллез являет собой серьезное заболевание, характеризующееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожной сыпью, эозинофилией крови. При тяжелом течении болезни может произойти поражение внутренних органов и центральной нервной системы.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2017 11:54
- гость -

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