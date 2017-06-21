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Западные журналисты назвали скромным оказанный украинскому лидеру Петру Порошенко прием в Белом доме, передает РИА Новости.
Как сообщает National Public Radio, в Киеве визит был анонсирован как особо значительный, а в администрации Дональда Трампа отметили, что президент Украины лишь "заглянет" к американскому коллеге.
CNN пишет, что Порошенко утром во вторник, 20 июня, прошел в Западное крыло Белого дома "тихо и без фанфар". При этом встретил его вице-президент Майк Пенс, а не глава государства. Канал подчеркивает, что Трамп не раскатал красную ковровую дорожку перед Порошенко, хотя он раскатывает ее "перед почти всеми иностранными лидерами, которые посещают Белый дом, даже перед главами небольших стран, у которых нет насущных вопросов к США".
Журналист The Guardian Шон Уолкер отметил, что на встрече с Трампом Порошенко нервничал и делал странные движения руками.
Трамп во время обращения к украинскому коллеге допустил "досадную оговорку", добавляет Washington Post. Республиканец произнес "the Ukraine" вместо просто "Ukraine". В английском данное наименование с определенным артиклем the означает отсылку к Украинской ССР (the Ukrainian Soviet Socialist Republic), в то время как после распада СССР Украину начали называть просто Ukraine, без артикля.
Газета отмечает, что данный "геополитический подтекст" может вызвать раздражение у украинцев. Однако, подчеркивает издание, такую же ошибку допускали и другие главы США, в том числе Барак Обама.
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Сотрудник агентства "Рейтер" Джош Коэн раскритиковал Трампа за то, что президент на встрече не осудил "опасное прославление нацистских коллаборационистов" на Украине, а лишь затронул проблемы украинского конфликта.
WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX— NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.
Комментарии
в Киеве визит был анонсирован как особо значительный
Ну кто бы сомневался?
Не понятно как то. Наши же кричали, что встречи не буде вообще, что нет в графике... Как так -то? Опять соврали..
Так зачем (цель) аудиенция? Поддержат, в долг, под проценты или просто, поболтать?
"Глава Белого дома Дональд Трам не счел нужным встречаться с лидером Украины один на один. И это очень неприятный знак для Киева, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Отсутствие личной беседы, обращает внимание Корнейчук, признак разговора ни о чем.
«Трамп получил эстетическое удовольствие, публично "опустив" Порошенко и отказавшись встречаться с ним один на один. "
После встречи Трампа с Порошенко, США ввели новые санкции против России, 19 новых фамилий, в том числе "повар" Путина Пригожин и его компании, вот такие вот дела у нас, Бося.
21.06.2017 13:39
-гость-
эти санкции задолго до встречи анонсировали конгрессмены-демократы.
тут нет никакой связи с коротким приемом Трампом Параши.
-гость-13:45
они анонсировали другие санкции, в виде закона, который уже одобрил Конгресс, сейчас он в Палате представителей, а потом идет к Президенту, там санкции вообще ураган, нефтянка, банки, другие нештяки.
А наш то пострел, все долги Киргизии простил, мы ж богатые
21.06.2017 13:39
-гость-
А тебе-то какой цимес с тех санкций?Балакае,вот такие дела у вас...А вони-гарнi,або поганi?
21.06.2017 13:39
-гость-
вот такие вот дела у нас, Бося.
при чем тут Босс ?? Если украинский политолог написал о позоре Парашкина
Санкции вводят потому что Сирию просирают
пытаются на украх отыграться, но врятли получится...
уже привыкли что долги СССР невозвратные.
стрёмно, конечно, но в современном мире кто платит, тот и музыку заказывает.
только вот не вижу пользы нам от Джамшутов, вижу только спекулянтов на рынке.
-гость- 16:13
в чем позор Парашкина? что укры без виз в Европу ездят? а мы в казарме сидим, или то что Трамп встретился с Парашкиным раньше Пыни? Пыня так старается быть сверхдержавой а с ним Трамп не встречаются.
Золото, молибден, сурьма, олово, уран, ... разве не интересны России? Многие фабрики и шахты строили ещё при СССР. Ещё и природа - Швейцария и горный Алтай не конкуренты...
Дедушка Фрейд любовно прищуривается
наблюдая сегодняшние рассказы российского ТВ о том, как "неправильно" Порошенко встречался с Трампом
21.06.2017 17:28
-гость-
да ну что вы, что вы , встреча при свидетелях - это от большого доверия,
а подписанный пакет документов был? нет. Поговорили о насущном и разошлись.
А для окраины это событие года, приняли Петрушку в белом доме. Наверное руку мыть три дня не будет, когда протрезвеет, после отмечания великого события.