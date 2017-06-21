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Западные журналисты назвали скромным прием Порошенко в Белом доме

, ИА "Амител"
Они отметили, в частности, что для президента Украины не раскатали красную дорожку

Фото: twitter.com

Западные журналисты назвали скромным оказанный украинскому лидеру Петру Порошенко прием в Белом доме, передает РИА Новости.

Как сообщает National Public Radio, в Киеве визит был анонсирован как особо значительный, а в администрации Дональда Трампа отметили, что президент Украины лишь "заглянет" к американскому коллеге.

CNN пишет, что Порошенко утром во вторник, 20 июня, прошел в Западное крыло Белого дома "тихо и без фанфар". При этом встретил его вице-президент Майк Пенс, а не глава государства. Канал подчеркивает, что Трамп не раскатал красную ковровую дорожку перед Порошенко, хотя он раскатывает ее "перед почти всеми иностранными лидерами, которые посещают Белый дом, даже перед главами небольших стран, у которых нет насущных вопросов к США".

Журналист The Guardian Шон Уолкер отметил, что на встрече с Трампом Порошенко нервничал и делал странные движения руками.

Трамп во время обращения к украинскому коллеге допустил "досадную оговорку", добавляет Washington Post. Республиканец произнес "the Ukraine" вместо просто "Ukraine". В английском данное наименование с определенным артиклем the означает отсылку к Украинской ССР (the Ukrainian Soviet Socialist Republic), в то время как после распада СССР Украину начали называть просто Ukraine, без артикля.

Газета отмечает, что данный "геополитический подтекст" может вызвать раздражение у украинцев. Однако, подчеркивает издание, такую же ошибку допускали и другие главы США, в том числе Барак Обама.

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Сотрудник агентства "Рейтер" Джош Коэн раскритиковал Трампа за то, что президент на встрече не осудил "опасное прославление нацистских коллаборационистов" на Украине, а лишь затронул проблемы украинского конфликта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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