Мясо на любой вкус: готовим шашлыки по рецептам от Кухни.Amic.ru
, ИА "Амител"
Кулинарные идеи для гриля: готовим на природе шашлыки из говядины, курицы и индейки
Фото: Plovbezslov.ru
Мясо на гриле не любить сложно: для ценителей разнообразных шашлыков в разгар летнего сезона редакция Amic.ru собрала несколько новых рецептов, которые стоит опробовать на приближающихся выходных.
Шашлык "Ассорти"
Что потребуется?
Свинина — 1 кг
Лук — 3 шт.
Сок половины лимона
Базилик — 1 ч.л.
Зерна кориандра — 1 ч.л.
Перец соль – по вкусу
Как готовить?
Мясо нарезать на порционные куски, лук — кольцами. Посолить, поперчить, посыпать луком, сбрызнуть лимонным соком и оставить на 2—3 часа. После нанизывать на шампуры разные кусочки мяса вперемежку, чередуя с кольцами лука, и жарить над раскаленными углями. Готовый шашлык выложить на блюдо, посыпать зеленью и украсить кольцами помидоров, болгарского перца и репчатого лука.
Куриный шашлык в грейпфрутовом соке
Что потребуется?
Куриные бедрышки – 1,5 кг
Грейпфрут – 2 шт.
Хмели-сунели – по вкусу
Сычуаньский перец — по вкусу
Репчатый лук – 5 шт.
Растительное масло – 1 ст.л.
Соль – по вкусу
Как готовить?
Нарезать мясо продолговатыми кусочками, лук — кольцами. Из грейпфрутов выжать сок вместе с мякотью. Уложить слоями мясо и лук, приправляя каждый слой перцем и хмели-сунели. В конце добавить сок грейпфрута и растительное масло. Накрыть кастрюлю с шашлыком крышкой и поставить мариноваться на 1,5-2 часа. По прошествии времени перемешать и оставить мариноваться дальше минимум на пару часов. Далее надеть на шампуры и обжарить.
Шашлык из индейки в маринаде из грецких орехов
Что потребуется?
Филе куриное — 500 г
Орехи грецкие очищенные — 150 г
Масло растительное — 50 мл
Чеснок — 2 зубчика
Зелень петрушки и кинзы — по 0,5 пучка
Перец и соль — по вкусу
Как готовить?
Филе индейки нарезать небольшими кусочками и уложить в емкость. Ядра грецких орехов растереть в ступке, смешать с измельченным чесноком, растительным маслом, солью и перцем. Кусочки индейки залить полученным маринадом и выдержать в холодильнике в течение 1-2 часов. Затем нанизать на шампуры и жарить до готовности.
Шашлык из говядины
Что потребуется?
Мясо — 500 г
Зеленый перец — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Консервированные ананасы — 1 банка
Растительное масло — 1/2 ст.
Херес — 1/3 ст.
Соевый соус — 1/3 чашки
Коричневый сахар — 1/4 чашки
Чеснок — 1 зубчик
Рубленый имбирь — 1/2 ч.л.
Как готовить?
Смешать растительное масло, херес, соевый соус, коричневый сахар, чеснок и имбирь. Мясо нарезать и полить маринадом. Все хорошо перемешать и настаивать в течение 1 часа. Нанизать мясо на шампуры, чередуя с кольцами перца и ананаса. Жарить до готовности.
Комментарии
Это все называется жаренное мясо, а не шашлык.
Шашлык это мясо, приправленное солью, перце, луком и приготовлен он должен быть на сухой виноградной лозе - ЭТО ШАШЛЫК.
А все остально с майонезом, кетчупом, уксусом, минералькой и прочей фигней - ЭТО жаренное мясо.