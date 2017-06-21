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Группа Black Star, которая основана Тимати, вместе с мобильной платформой "Атлас" создала новую компанию Stars. Она запустит собственного мобильного оператора связи Stars, интернет-банкинг Stars Bank и партнёрскую кешбэк-программу Stars CashBack, пишут "Известия".
Предполагается, что услугами будут пользоваться молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.
Ответственность за техническую часть ляжет на "Атлас", а за продвижение — на Black Star.
Сервисы будут работать через единое мобильное приложение. Stars Mobile ведет переговоры с крупными операторами для создания виртуального оператора связи.
По словам представителей "Атласа" и Black Star, абонентам будут предлагать различные эксклюзивные продукты, которые приобрести за деньги будет невозможно или очень сложно. Среди таких продуктов безлимитный доступ к музыкальному и видеоконтенту, а также возможность на выгодных условиях посещать концерты и не только.
"У Black Star есть своя аудитория, и они смогут ее монетизировать в краткосрочной перспективе. Аудитория очень активно перетекает от оператора к оператору, а такие проекты позволяют наращивать абонентскую базу, не тратя большие деньги", — приводит издание слова экспертов.
По их мнению, главный вопрос заключается в количестве работающих над проектом людей. Так как команда у Black Star, вероятно, не будет больше команд действующих игроков рынка, в долгосрочной перспективе их может ждать стагнация, а абоненты вернутся к базовому оператору, пишет газета.
Комментарии
Шляпа, короч.