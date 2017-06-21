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Пешеход 1974 года рождения погиб в результате наезда автомобиля Nissan Cefiro на Чуйском тракте недалеко от Барнаула, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла в 23:40 20 июня на 214-м километре трассы Р-256 в Первомайском районе.
Известно, что водитель иномарки 1985 года рождения, двигаясь от Новоалтайска в сторону Бийска, допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части.
Пешеход скончался до приезда медиков. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Ночные пешеходы реальная беда ....соболезнования обоим...как с этим жить?.....