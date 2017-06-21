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Четверых молодых жителей Новосибирска осудили за истязания несовершеннолетнего парня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля прошлого года. 22-летний Александр Королев, 19-летний Станислав Суздальцев, а также еще трое школьников, чьи имена не раскрываются из-за их возраста, распивали алкоголь в квартире. Подчеркивается, что совершеннолетние нигде не работали и не учились.
В ходе застолья между Королевым и несовершеннолетним произошел словесный конфликт из-за того, что потерпевший не вернул сотовый телефон другому подростку. Затем Королев, Суздальцев и один из школьников поочередно много раз ударили потерпевшего металлической ножкой от табурета по голове, туловищу и конечностям.
Затем другой несовершеннолетний несколько раз ударил потерпевшего и схватил его, а Ковалев продолжил избивать потерпевшего палкой и начал прижигать горячим утюгом его лицо и руки, в результате чего школьник потерял сознание.
Отмечается, что несовершеннолетний попытался убежать, но обвиняемые продолжили избивать его ногами и руками прямо на улице. Один из школьников прыгнул потерпевшему на голову.
У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы ключицы, ребра, множественные гематомы и ссадины, а также ожоги на лице, шее и руках.
В ходе расследования стало известно, что обвиняемый школьник на протяжении долгого времени унижал своего одноклассника, давая ему пощечины, оскорбляя и заставляя выполнять "унизительные команды". Также он надевал на него наручники, связывал скотчем и раздевал в присутствии других учеников.
Молодых людей обвинили в умышленном причинении вреда здоровью школьника средней тяжести и в истязаниях. Суд назначил Королеву четыре года колонии общего режима, Суздальцеву — год и девять месяцев. Один из несовершеннолетних получил за избиение девять месяцев лишения свободы условно, а другой, прыгнувший потерпевшему на голову, — четыре года воспитательной колонии.
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пройдут профподготовку и выйдут полными гнидами