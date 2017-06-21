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Более 100 млн руб. готовы вложить в обустройство барнаульского туркластера

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Городские власти ищут подрядчиков по проведению работ в Нагорном парке

Иллюстрация: администрация города Барнаула

Сумму, превышающую 100 миллионов рублей, готовы выделить из бюджета краевой столицы на продолжение работ в рамках создания городского туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

В настоящее время на сайте госзакупок размещены два лота. Они именуются следующим образом: "Выполнение работ по строительству объекта: "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город", Алтайский край. Комплекс "Нагорный парк". Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка".

За первый этап работ из муниципальной казны готовы выделить 30 миллионов рублей, за второй — 76,7 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит выполнить земляные и свайные работы, заняться устройством фундаментов, возведением наружных ограждающих конструкций, а также обустройством наружных электрических сетей и линий связи.

Кроме того, среди видов работ в документах закупки значатся: снос зеленых насаждений, археологические исследования (раскопки) культурного слоя памятника истории "Нагорное кладбище", земляные работы после археологических раскопок, капитальный ремонт лотков, устройство проездов и тротуаров, озеленение.

Аукционы по обоим лотам назначены на 29 июня.

Отметим, что в Барнауле в рамках реализации проекта туристического кластера уже появились такие объекты, как новая лестница в Нагорном парке, мосты через Барнаулку на проспектах Социалистическом и Ленина. Кроме того, в данный момент строится набережная Оби.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.06.2017 13:24
- гость -

снос зеленых насаждений ------------ Опять? Надо нам срочно от лесорубов избавляться.

0  0
21.06.2017 13:33
- гость -

Боюсь что после развития горноалтайского и бийского аэропортов, а теперь уже заговорили и о малой авиации напрямую в Белокуриху, Барнаул перестанет быть центром перевалки туристов, едущих в Горный Алтай. И что-то есть большое сомнение что турист из европейской части России приедет специально посмотреть "Барнаул — горнозаводской город". Ну не Золотое кольцо мы. А в таком случае нет ли лучшего применения этим миллионам?

0  0
21.06.2017 13:34
- гость -

Сколько уже денег они на этой горе зарыли? Что в остальном городе всё уже сделано?

0  0
21.06.2017 13:36
- гость -

Россия продолжает советскую практику миллиардных денежных вливаний в лояльные Кремлю республики ближнего зарубежья, несмотря на дыру в бюджете и сокращение внутренних расходов на пенсии, медицину и инфраструктуру.

Во вторник Россия полностью списала все долги Киргизии. В 2016 году Россия списала Киргизии 30 млн долларов долга, в 2013-м - 188,9 млн долларов; всего за 12 лет - 703,2 млн долларов.

Одновременно Россия за 5 лет вложила в экономику Киргизии 500 млн долларов, или 29,5 млрд рублей. Эти деньги ушли в капитал российско-киргизского фонда развития, а оттуда - не реализацию 28 проектов в азиатской республики, сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, добавив, что все эти инвестиции были "безвозмездными".

В ближайшие годы Россия на тех же условиях Россия вложит в Киргизию еще 1,7 млрд долларов, или 100 млрд рублей. Эти деньги пойдут в создание в строительство газопроводов и повышение газификации с 22% до 60%, сказал Путин.

0  0
21.06.2017 13:46
Павсекакий

Туристы из районов АК валят в Барнаул погулять по лысой горе и покормить комаров.

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