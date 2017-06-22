Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 380 квадратных метров на участке 50 соток продают в барнаульском селе Лебяжье за 11,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Большой дом находится на улице Центральной. Продавец указывает, что есть возможность увеличения участка еще на 10-15 соток.
Подведена артезианская вода, электричество, газ. Высота потолков в коттедже составляет 3,4 метра.
Первый этаж выполнен из газобетона, второй — из бруса. "Крыша – металлочерепица, есть возможность сделать несколько комнат, теплые полы везде, барбекю, холодное и горячее копчение (все в доме)", — отмечается в объявлении.
Также имеется гараж под чистовую отделку. Безопасность обеспечивает вневедомственная охрана.
Комментарии
Лестница на честном слове дизайнера будет держаться?
Даже занавесок нет!
22.06.2017 07:07
- гость -
Лестница на честном слове дизайнера будет держаться?
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Лестница из металлоконстркуции (с отделкой) и торцом крепится к стене, так что держаться она будет нормально (тёщу выдержит). Но сколько еще нужно потратить денег, чтобы фантазия с картинок стала реальностью?
Я его слепила из того, что было....
Недострой не продать по себестоимости - только в убыток. Никому сейчас не хочется заморачиваться с достраиванием чужой стойки без явной выгоды. За 6-7 млн руб можно попробовать продать этот малоликвидный актив. Либо вложить ещё 10 и пробовать продавать за 15
11 миллионов за несколько фотошопных эскизов? Да ну нафиг
стоко лямов за пенобетон да ещё дерево которое очень горюче на втором этаже и притом ацкий недострой. Блин, пенобетон - материал для сарая, а деревянные стены на 2м этоже - это дубак конкретный или топить замучаешся.
22.06.2017 08:24
месный
Ого, теплотехник.
Владелец то ли не живёт в реальности? Недостроенное что-то из пенобетона за 11 лямов!. да там и на 4 не тянет.
даже за 2 млн это продать будет трудно
22.06.2017 08:43
- гость -
дело не в теплотехнике а в прочности - "пальцем проковырять" - стену это не клёво. А закрепить что-то тяжелое на ней просверлив отверстие и вставив анкер - вырвет его нафиг - ну что это за стены. Стрёмно повесить шкаф с посудой - грохнется нафик. По поводу деревянных стен, в детстве бывал в деревне у бабушки у одной и у второй, дак вот зимой с утреца уже дубак хотя вечером всё было натоплено весьма знатно. И брёвна на стенах там были гораздо толще и стены ещё утеплены обшиты и заваленка замастрячена.
этот "месный" просто дурачок какой то, что ни тема, то он бред несет
месный как раз дело говорит, а дурачок хозяин, потому что дурнее себя ищет
Месный как всегда несет околесицу...
Коэффициент теплопроводности древесины составляет 0,18 Вт/м °C, коэффициент теплопроводности кирпичной кладки - 0,76 Вт/м °C. При одинаковой разнице температур потери тепла через 1 м2 кирпичной стены толщиной в 0,5 м больше потерь через ту же площадь деревянной стены толщиной в 0,2 м примерно в 1,5 раза.
Единственный материал, сравнимый с деревом по тепло- и звукоизоляции – пенобетон
22.06.2017 11:05
- гость -
Можно долго тут перебирать всякие коэффициенты но есть опыт, а он помнит как у бабки в деревне к утру в дому дубак, хотя с вечера натоплено было сильно, в то время как в городе в кирпичном доме когда были перебои с отоплением да в морозяку за 30ик в картире стало холодно тока на вторые сутки
22.06.2017 11:33
месный
Так погуглите толщину стены в кирпичной многоэтажке. Предлагаете такие же коттеджи строить?
Ну и сравнивать деревенскую хибару с капитальным городским зданием - это клиника.
Ребята! Купите мою элитку в центре 150 м за пятерку-буду сильно благодарна!!