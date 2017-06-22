Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 380 квадратных метров на участке 50 соток продают в барнаульском селе Лебяжье за 11,1 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Большой дом находится на улице Центральной. Продавец указывает, что есть возможность увеличения участка еще на 10-15 соток.
Подведена артезианская вода, электричество, газ. Высота потолков в коттедже составляет 3,4 метра.
Первый этаж выполнен из газобетона, второй — из бруса. "Крыша – металлочерепица, есть возможность сделать несколько комнат, теплые полы везде, барбекю, холодное и горячее копчение (все в доме)", — отмечается в объявлении.
Также имеется гараж под чистовую отделку. Безопасность обеспечивает вневедомственная охрана.
Комментарии
Лестница на честном слове дизайнера будет держаться?
Даже занавесок нет!
22.06.2017 07:07
- гость -
Лестница на честном слове дизайнера будет держаться?
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Лестница из металлоконстркуции (с отделкой) и торцом крепится к стене, так что держаться она будет нормально (тёщу выдержит). Но сколько еще нужно потратить денег, чтобы фантазия с картинок стала реальностью?
Я его слепила из того, что было....
Недострой не продать по себестоимости - только в убыток. Никому сейчас не хочется заморачиваться с достраиванием чужой стойки без явной выгоды. За 6-7 млн руб можно попробовать продать этот малоликвидный актив. Либо вложить ещё 10 и пробовать продавать за 15