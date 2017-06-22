Фото: Анна Зайкова

Представители малого и среднего бизнеса Алтайского края все чаще заказывают услугу облачного видеонаблюдения "ВидеокомфоРТ". За неполные полгода количество пользователей услуги выросло в 2,5 раза. Больше всего сервисом интересуются представители розничной торговли, застройщики, строительные компании, а также управляющие компании и ТСЖ.

"ВидеокомфоРТ" — это удаленное видеонаблюдение, вся информация с которого хранится в облаке. Облачное видеонаблюдение позволяет объединять камеры, расположенные в разных местах, в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам.

Видеозаписи хранятся на серверах Центров обработки данных "Ростелекома". Это позволяет экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, зарплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности. Другое преимущество облачного видеонаблюдения — простота внедрения сервиса: на настройку оборудования требуется несколько минут. Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. В случае нештатной ситуации на него приходит оповещение.

В услугу "Видеокомфорт" входят установка и настройка IP-камер, подключение веб-интерфейса и мобильного приложения для учётной записи клиента. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, со звуком, а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определённые действия, например движение, голос, пересечение периметра.

Наиболее частые функции использования видеонаблюдения – безопасность, контроль обслуживания клиентов, удаленное проведение проверок, инструмент дисциплинирования сотрудников или их защита.

Так, управляющая компания "Уют и согласие" подключила к услуге "ВидеокомфоРТ" уже несколько своих домов.

"У нас бывают случаи вандализма в местах общего пользования. Когда люди видят, что ведется видеонаблюдение, их это дисциплинирует. Также я могу контролировать работу сотрудников и подрядчиков, например, вывезли ли мусор, убрали ли снег. Благодаря удобному приложению доступ к записям с видеокамер имеют и жители. Сотрудничество с "Ростелекомом" показалось нам наиболее приемлемым: привлекли демократичные цены. В дальнейшем мы оценили качество обслуживания и удобство сервиса. Дорогостоящее оборудование закупать не потребовалось, видео находится на серверах оператора. Камеры мы приобретаем в рассрочку. В целом услуга предоставляется на очень высоком уровне. Также в офисе мы пользуемся IP-телефонией от "Ростелекома" и тоже довольны", — рассказала директор УК "Уют и согласие" Елена Нагайцева.

"Ростелеком" развивает направление облачных сервисов с 2013 года. Они дают возможность компаниям снизить затраты на эксплуатацию инфраструктуры в несколько раз. Минимизация этих средств позволяет клиентам сосредоточиться на решении прямых бизнес-задач. Среди других облачных услуг, предлагаемых компанией бизнес-клиентам, — "Новая телефония", "Виртуальный офис", "WEB-видеоконференция", "Управление взаимоотношениями с клиентами", "Виртуальный ЦОД" и другие.

Более подробную информацию об услуге "ВидеокомфоРТ" можно найти на сайте. Бесплатная горячая линия – 8-800-200-3000.