Понедельник, 26 Июнь, 11:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,66
€ 66,68
Brent
$ 51,5
29°
Обь
314см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017 Выпускные балы-2017
Новости

Уникальный жилой комплекс строят в Барнауле

, ИА "Амител"
Приобрести студию в уникальном Апарт-комплексе "SKY-M" можно всего за 649 000 рублей

В перспективном районе города Барнаула полным ходом идет строительство Апарт-комплекса “SKY-M”. Комплекс располагается на пересечении улиц Шумакова и Взлетная, по адресу: Шумакова, 21.

Застройщик ООО "Сентябрь" планирует завершить работы по возведению каркаса уже к августу 2017 года и приступить к остеклению здания и монтажу фасадов. Сейчас уже ведутся монолитные работы на пятом этаже здания, а всего этажей будет семь.

В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания. В шаговой доступности: ТРЦ "Европа", ТРЦ "Лето", полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В пяти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". Рядом находится фитнес-клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В десяти минутах — стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности — несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, одни из лучших в городе.

Ключевой особенностью апарт-комплекса станет наличие непосредственно на территории дополнительных сервисов и инфраструктуры, как в апартаментах гостиничного типа: консьержа, прачечной, службы уборки, спортивной площадки с уличными тренажерами и детской площадки повышенного комфорта.

Цены на апартаменты более чем доступны. Например, комфортабельная студия будет стоить всего от 649 000 рублей. 

Также застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://sky-m.info/download/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%2023.11.2016.pdf.
Телефон отдела продаж 55-68-28
сайт http://sky-m.info

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
11:33
СМИ: футболисты Кокорин и Дзюба высмеяли Черчесова после поражения сборной 0
11:24
Скалы в Алтайском крае очистят от надписей туристов 0
11:13
Трамвай с пассажирами загорелся во время движения в Новосибирске 0
11:08
Пожар повышенной сложности: подробности ЧП на улице Победной в Барнауле 1
11:02
Фотоновости. Грузовик рухнул на правый борт на трассе в Алтайском крае 0
11:00
Компания Tele2 и Apple стали партнерами 0
11:00
Рекомендации застройщикам о дополнительной экспертизе признаны незаконными 1
10:51
Женщина накормила бурого медведя хлебом на трассе под Мурманском. Видео 1
10:40
"Ростех" не получал предложения о вхождении от "Алтайвагона" — СМИ 1
10:32
Торговые палатки загорелись на алтайском курорте Яровое 0
10:29
Фотоновости. Частный жилой дом полыхает на улице Победной в Барнауле 2
10:24
Показываем, как солист группы "Звери" проводит отпуск в Горном Алтае 4
10:21
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло на Алтае 0
10:15
Дуров заявил, что требования Роскомнадзора противоречат Конституции России 24
10:04
Остановку и парковку машин запретят на улице Малахова в Барнауле. Схема 0
10:00
Уникальный жилой комплекс строят в Барнауле 0
09:52
Американского заключенного поймали спустя 32 года после его побега 5
09:41
Что делать, если не сдал ЕГЭ? 13
09:35
Минимальная потребительская корзина резко подорожала в России 3
09:30
Элитный жилой комплекс строят в самом центре Барнаула 21
09:26
СМИ: хакеры разместили признание в любви к ИГ на сайте губернатора Огайо 1
09:14
Переехавший на Алтай "веселый молочник" Джастас Уолкер заболел энцефалитом 3
09:09
СМИ: в Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию 19
08:56
Украинские радикалы забросали Савченко яйцами в Николаеве. Видео 3
08:42
Утро без пробок ждет барнаульцев 26 июня 2
08:30
Как подготовиться к аномальной жаре? 0
08:30
"Уральские авиалинии" предлагают провести лето ярко на фестивалях в Москве 0
08:22
Телеканал CNN ужесточил правила публикации связанных с Россией материалов 0
07:45
Грозы осложнили ситуацию с лесными пожарами в Алтайском крае 0
07:24
Туристические страсти: почему разгорелись споры о курортном сборе? 12
07:03
"Двушку" с авторским ремонтом продают в Барнауле за 8 млн руб. Фото 3
06:44
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 55
06:23
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с гроз и града 0
06:01
Сити-менеджер Барнаула устроил тест-драйв городского благоустройства. Фото 3
23:14
Фильм про "российский Титаник" хотят снять в Санкт-Петербурге 2
22:13
Принц Гарри рассказал о желании отказаться от королевских привилегий 0
21:12
Эрдоган объяснил свой обморок в мечети скачком давления из-за диабета 0
20:11
Депутат Лебедев обосновал свое предложение "дать в морду" Жиркову 2
19:54
Новосибирцы стали призерами фестиваля "Жар-птица" с мультфильмом про кота 0
19:23
Автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-байрам в Великобритании 0
18:57
Барнаульские хоккеистки на траве попали в расширенный список сборной РФ 0
18:29
Троих человек казнили в Китае за перевозку наркотиков 1
17:53
"Нива" столкнулась с BMW под Барнаулом, есть пострадавшие 0
17:23
Дождь и гроза ждут жителей Алтайского края 26 июня 0
16:59
Двое жителей Алтайского края пострадали от рук телефонных мошенников 0
16:24
Житель Новоалтайска погиб в ДТП в Кемеровской области 0
15:59
Танк врезался в фонарный столб в центре Минска. Видео 4
15:27
Емельяненко заявил, что готов провести матч-реванш с Митрионом 5
14:59
Алтайские полицейские задержали мужчину, ограбившего односельчанку 0
14:27
Банкоматы Сбербанка перестали работать в центре Барнаула - очевидцы 4
13:59
Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам 9
13:26
Полицейские устроили погоню за водителем микроавтобуса в Барнауле. Видео 0
12:58
Жительница Новосибирска съехала на машине по лестнице и протаранила магазин 1
12:29
Жертвами возгорания цистерны с топливом в Пакистане стали свыше 100 человек 0
11:59
СМИ: Эрдоган упал в обморок во время молитвы на празднике Ураза-байрам 0
11:31
Федор Емельяненко проиграл американскому бойцу Мэтту Митриону 5
10:53
Паломники пронесли икону Собора Алтайских святых по дорогам Барнаула 12
10:29
Мальчик случайно застрелил четырехлетнюю сестру в Саратовской области 13
09:53
Как прошли соревнования на День молодежи в барнаульском парке "ВРЗ". Фото 0
09:27
Купюры номиналом ноль евро выпустили в Германии 1
08:54
Депутат предложил "дать в морду" футболисту сборной РФ Жиркову 16
08:29
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с бензовозом в Подмосковье 0
07:34
Победа над бешенством: в алтайском селе Топтушка отменили карантин 0
07:03
Квартиру с системой очистки воды продают на берегу Оби в Барнауле. Фото 9
06:32
Штормовые выходные: град и 30-градусную жару прогнозируют на Алтае 25 июня 1
06:01
Доверяй, но проверяй: барнаульский туркластер протестируют на качество 3
01:59
Воспитанник барнаульского футбола Ерохин: Россия должна была выигрывать 2
23:02
Японские ученые выяснили, какой запах толкает женщину на секс 5
22:04
Американская учительница оставила работу в школе ради съемок в порно 0
21:03
Иванку Трамп заподозрили в обувном шпионаже 0
20:04
Закон, позволяющий беременным убивать, случайно одобрили в Америке 0
19:35
Дождь, грозу и шквалистый ветер ожидают в Алтайском крае 25 июня 0
19:04
Пьяная жительница Барнаула врезалась в машину ДПС, пострадал инспектор 1
18:30
День молодежи прошел в Барнауле. Фото и видео 0
18:02
Новый ураган обрушился на Алтайский край 0
17:36
Разряд тока убил двух детей и трех взрослых в турецком аквапарке 2
17:02
Милые выпускницы и строгие выпускники. Обзор соцсетей 1
16:33
Дорожная война в барнаульском поселке Солнечная поляна продолжается. Фото 16
16:03
ФАС России хочет избавиться от понятия "роуминг" 0
15:34
Более 140 человек пропали без вести после схода оползня в Китае 0
15:04
Жительница Сургута выпала из окна восьмого этажа, развешивая шторы 0
14:31
Кот-оракул считает, что в матче с Мексикой победят российские футболисты 4
14:06
Дональд Трамп и его супруга Мелания посетят свадьбу министра финансов США 3
13:37
Алтайские овцы выиграли на выставке в Чите автомобиль "УАЗ-Hunter" 2
13:03
СМИ: торнадо повредил два самолета "судного дня" в Америке 2
12:37
Житель Республики Алтай после ссоры облил бензином жену и поджег ее 1
12:04
Смотрим фото из соцсетей с фестиваля напитков "АлтайФест" 1
11:34
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле 24 июня из-за Дня молодежи 0
11:04
Спецслужбы Саудовской Аравии предотвратили теракт на мечеть в Мекке 0
10:32
Барнаульские садоводы просят помощи в определении неизвестного насекомого 11
10:02
Жительница алтайского села на час оставила дом и его ограбили 1
09:32
Чиновницу из Адыгеи уволили после скандала с золотой медалью ее дочери 12
09:03
Смотрим, как началась череда выпускных балов в Барнауле 4
08:32
Очевидцы: открытый колодец на пр. Красноармейском в Барнауле закрыли мешком 0
08:16
Полыхающую многоэтажку в Бийске тушили девять пожарных 1
07:34
Новый ресторан Burger King могут открыть в барнаульском ТРЦ "Галактика" 7
07:03
Коттедж с антикварной мебелью продают в Барнауле за 10,5 млн рублей. Фото 8
06:32
Жару и шквалистый ветер обещают синоптики в Алтайском крае 24 июня 1
06:01
Какие зарплаты получают на Алтае в сравнении с другими регионами Сибири? 11
05:48
Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20 11
04:56
Депутаты Алтая хотят признать защитниками Отечества пропавших без вести 1
03:01
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России на 1,4 миллиона 15
02:02
Трамп обиделся на шутку Деппа про убийство актером президента 0
01:40
При обыске у главреда украинского издания "Страна.ua" нашли 20 рублей 0
00:56
Режиссера Михалкова поймали за разглядыванием груди Марии Захаровой 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.