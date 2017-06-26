В перспективном районе города Барнаула полным ходом идет строительство Апарт-комплекса “SKY-M”. Комплекс располагается на пересечении улиц Шумакова и Взлетная, по адресу: Шумакова, 21.
Застройщик ООО "Сентябрь" планирует завершить работы по возведению каркаса уже к августу 2017 года и приступить к остеклению здания и монтажу фасадов. Сейчас уже ведутся монолитные работы на пятом этаже здания, а всего этажей будет семь.
В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания. В шаговой доступности: ТРЦ "Европа", ТРЦ "Лето", полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В пяти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". Рядом находится фитнес-клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В десяти минутах — стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности — несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, одни из лучших в городе.
Ключевой особенностью апарт-комплекса станет наличие непосредственно на территории дополнительных сервисов и инфраструктуры, как в апартаментах гостиничного типа: консьержа, прачечной, службы уборки, спортивной площадки с уличными тренажерами и детской площадки повышенного комфорта.
Цены на апартаменты более чем доступны. Например, комфортабельная студия будет стоить всего от 649 000 рублей.
Также застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://sky-m.info/download/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%2023.11.2016.pdf.
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сайт http://sky-m.info