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Кондитерская фабрика Roshen в Липецке полностью прекратила свою работу — в данный момент завершен последний этап консервации предприятия, передает ТАСС со ссылкой на данные компании.
Консервация была разделена на три этапа. Первый предполагал остановку производственных линий, второй — консервацию системы холодо- и теплоснабжения, третий — закрытие блока очистных сооружений, котельных и водозаборов".
Остановка предприятия состоялась 1 апреля, затем начались сокращения сотрудников.
Напомним, корпорация Roshen основана президентом Украины Петром Порошенко.
В начале 2016 года Порошенко передал свои акции Roshen в управление траста Ротшильдов. Сделал он это после неудачных попыток продать компанию.
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