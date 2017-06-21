Фото: barnaul.org
Деревья, поваленные ураганом, убирают с улиц Барнаула днем в среду, 21 июня, сообщают в пресс-центре городской администрации.
Данные работы проводят сотрудники муниципального "Автодорстроя", используя спецтехнику.
"Дорожники еще ночью приступили к уборке поваленных деревьев и сломанных ветвей, днем эти работы продолжаются по всему городу", — указывают в мэрии.
Напомним, что в результате грозовой бури, которая обрушилась на Барнаул вечером 20 июня, в городе были повалены деревья, многие улицы буквально затопило, в нескольких микрорайонах было вырублено электричество, возникли временные проблемы с водоснабжением.
Комментарии