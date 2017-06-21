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17 российских субъектов сообщили правительству, что хотят выйти из госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы МВД Александра Горового.
Он отметил, что по данной программе из других государств было принято свыше 650 тысяч соотечественников. В 2017 году она начала "хромать", в результате несколько российских регионов попросили вывести их из программы.
По словам первого замглавы МВД, данную программу нужно поддерживать.
Агентство напоминает, что эта государственная программа была утверждена в 2006 году. Изначально программа должна была закончиться в 2012 году, однако с 2013-го ее перевели на бессрочный режим.
Комментарии
"хотят выйти из госпрограммы по добровольному переселению соотечественников" - добровольное переселение откуда и куда, зачем мусорить информацией...
Сейчас, когда госпрограмма по переселению соотечественников, как и все предыдущие госпрограммы, удачно завершится, а поток тожероссиян из ближнего зарубежья иссякнет, может узнаем настоящую демографическую ситуацию в стране?