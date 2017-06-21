Фото: equesto.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к федеральному министру транспорта Максиму Соколову с просьбой отремонтировать участок Чуйского тракта в районе Бийска.
Письмо главного коммуниста России чиновнику опубликовано на сайте алтайского крайкома КПРФ. Отмечается, что обратиться к Максиму Соколову лидер компартии решил после посещения выставки, прошедшей в парламентском центре в Охотном ряду к 95-летию придания Чуйскому тракту особого статуса.
"26 мая 2017 года исполнилось 95 лет с того дня, когда Чуйский тракт получил статус государственной дороги. Чуйский тракт знаменит своей историей, великими именами.
Современный Чуйский тракт — транспортная артерия, соединяющая три сибирских региона (Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай) и Западную Сибирь с Монголией и Китаем", — подчеркивает Зюганов.
Далее он указывает на то, что дорога рядом с музеем Чуйского тракта в Бийске "находится в неудовлетворительном состоянии".
В этой связи Геннадий Зюганов просит изыскать средства на ремонт четырехкилометрового участка федеральной трассы, проходящей через наукоград.
Комментарии
Вообще-то там есть замечательный объезд этого "наукограда"
Вот уж точно! Этот участок дороги как после бомбежки....
Чугуняка,этот объезд в два раза длиннее,чем старая трасса....ну или почти в 2 раза)
21.06.2017 14:25
4ugun
Ездийте тама сами! 25км объезда в место 4 убитых км по Бийску. Какой дурень придумал этот объезд?