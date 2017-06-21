Фото: vk.com/barneos22
Пробка образовалась на улице Попова в Барнауле днем 21 июня в результате дорожной аварии, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Попова на спуске с моста ДТП, в сторону ЗСВ пробка!" - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Судя по фото с места событий, столкновение машин произошло в тот момент, когда одна из них выезжала с второстепенной дороги.
Комментарии
Новость века. Там почти каждый день то одиночества встречаются, то фуры на мосту ломаются, то под трамвай кто-нибудь залезет....