Среда, 21 Июнь, 15:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,58
€ 65,32
Brent
$ 51,5
30°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

Улица Попова в Барнауле встала в пробку из-за дорожной аварии. Фото

, ИА "Амител"
Столкновение автомобилей произошло в районе путепровода

Фото: vk.com/barneos22

Пробка образовалась на улице Попова в Барнауле днем 21 июня в результате дорожной аварии, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Попова на спуске с моста ДТП, в сторону ЗСВ пробка!" - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Судя по фото с места событий, столкновение машин произошло в тот момент, когда одна из них выезжала с второстепенной дороги.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.06.2017 15:20
- гость -

Новость века. Там почти каждый день то одиночества встречаются, то фуры на мосту ломаются, то под трамвай кто-нибудь залезет....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
15:21
Ждем нового урагана: ЧС из-за непогоды прогнозируют в Алтайском крае 0
15:14
Летний снегопад прошел в Мурманской области. Фото 0
15:04
Улица Попова в Барнауле встала в пробку из-за дорожной аварии. Фото 1
14:50
Глава Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике 0
14:41
"Ничего лишнего. Только мясо": проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:32
Показываем, как в Барнауле убирают поваленные деревья после урагана. Фото 0
14:22
Зюганов просит федеральный Минтранс отремонтировать Чуйский тракт 4
14:16
Фабрика Roshen полностью прекратила свою работу в Липецке 0
14:08
"Лучше стрелять по тарелочкам": Карлину показали стрелковый клуб "Магнум" 6
13:51
Спасатели и активисты ОНФ в Алтайском крае будут вместе бороться с пожарами 0
13:34
Мясо на любой вкус: готовим шашлыки по рецептам от Кухни.Amic.ru 3
13:21
Молодых новосибирцев осудили за пытки школьника утюгом 1
13:12
Более 100 млн руб. готовы вложить в обустройство барнаульского туркластера 10
13:03
Как быстро привести себя в форму? Инфографика 2
12:50
Экс-коммунист и депутат Наздрачёв может пойти на выборы в Барнаульскую думу 1
12:32
Пешеход погиб под колесами Nissan Cefiro на трассе под Барнаулом 1
12:30
Правительство Алтайского края и ГК "Росводоканал" заключили соглашение 4
12:22
Как работает программа лояльности службы крови и какие бонусы ждут доноров? 0
12:15
Тимати запустит собственного мобильного оператора 2
12:10
Эксперты Россельхознадзора примут участие в "Дне сибирского поля" 0
12:03
Западные журналисты назвали скромным прием Порошенко в Белом доме 9
12:00
АлтГТУ стал лидером среди региональных вузов по инновационной деятельности 0
11:56
Стоп-кадр. Барнаульскому рыбаку потоп не помеха 5
11:50
Годовой карантин по трихинеллезу отменили в алтайской Елбанке 4
11:41
Чем новые "Трансформеры" Майкла Бэя отличаются от предыдущих? (Спойлер: ничем) 1
11:33
Бийчанин, лишивший жилья девятерых граждан, приговорен к колонии 4
11:24
Алжирец сядет в тюрьму за то, что вывесил сына из окна 15 этажа ради лайков 4
11:14
Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал 6
11:11
Онлайн-конференция с гендиректором БГЭС началась на Amic.ru 2
11:04
Автомобиль перевернулся на бок после ДТП в Новосибирске. Фото 0
10:54
Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана Назарбаева 3
10:53
Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле в ночь на 21 июня. Фото 1
10:43
Загоревшийся автомобиль в Барнауле тушили девять человек 0
10:32
Сергей Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью 79
10:22
Пьяный водитель Honda Accord влетел в дерево, уходя от ДПС в Барнауле. Фото 6
10:15
Власти Барнаула пообещали сохранить ледовую арену имени Алексея Черепанова 2
10:10
Как передать показания счетчиков? Инфографика 5
10:03
Террористы взяли в заложники школьников на юге Филиппин 0
10:00
На "Дне сибирского поля" представят новинки инструмента LICOTA 5
09:51
Подтопления, мусор и грязь: в Барнауле наводят порядок после бури 1
09:33
Порошенко не верит в "связи" Трампа с Россией 6
09:30
Квартиру в новостройке в центре Барнаула можно купить всего за миллион 0
09:26
Ребенок умер на Алтае от ожогов, полученных при возгорании автомобиля 0
09:14
Итоги шторма: на Алтае без света во время бури остались 12 тыс. человек 10
09:02
Гендиректор БГЭС примет участие в онлайн-конференции на Amic.ru 1
09:00
В Алтайском крае выросла задолженность за газ 0
08:59
Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США 0
08:40
Прокуратура подтвердила смерть устроившего взрыв в Брюсселе мужчины 0
08:30
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 2
08:19
Напавших на патруль ОБСЕ вооруженных людей задержали в ДНР 32
08:10
Бестселлеры зерноочистительного оборудования представят на "Дне поля" 1
08:00
Два новых магазина сети RBT.ru открываются в Барнауле 2
07:44
Справороссы готовят новый "абордаж" на социальные законы в Алтайском крае 9
07:26
Агрофорум "День сибирского поля" стартует в Алтайском крае 0
07:03
Дом с аквариумом и баней из кедра продают в Барнауле за 23 млн руб. Фото 2
06:32
Свободу фракциям: ЛДПР хочет изменить систему назначения на работу в АКЗС 0
06:01
Сергей Дугин пообещал через три года в Барнауле "новый" муниципальный пляж 11
05:06
Град, грозы и жара до +33°C ждут жителей Алтайского края 21 июня 0
04:01
Смотрим на потрясающие выступления в "Шоу талантов" в разных странах мира 4
03:08
Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов 14
02:01
Глава рыбзавода пытался прогнать спасателей, ищущих подростков на Ладоге 1
01:06
Российские Су-27 перехватили над Балтикой самолеты-разведчики США 11
00:06
"Мегаград" прошел в Алтайском крае. Видео 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.