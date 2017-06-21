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Ураган, обрушившийся накануне вечером на Барнаул, может повториться — до 27 июня в Алтайском крае передано штормовое предупреждение.
Согласно информации синоптиков, аномально жаркая погода на большей части территории края сохранится до 25 июня, а по югу — до 27-го числа.
Максимальная температура воздуха будет достигать +34 градусов. При этом в ближайшие дни в регионе также ожидаются ливни, грозы и град.
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Напомним, что в ряде территорий Алтайского края вечером 20 июня прошел мощный град, а Барнаул оказался в эпицентре грозовой бури, в результате которой во многих микрорайонах было отключено электричество, возникли перебои с водоснабжением.
В течение дня 21 июня городские службы наводят порядок на улицах краевой столицы после вечернего шторма.
Комментарии
думал, был дождь, гроза, а оказывается это "грозовая буря", "ураган", "шторм"
а это просто дождь прошёл, нормальный летний дождь
Да уж скорее бы. Собаку мыть надо.