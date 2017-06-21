Фото: polska-kaliningrad.ru
Пограничники задержали в ночь на среду, 21 июня, на границе Крыма гражданина Украины, пытавшегося тайком попасть на территорию полуострова, минуя пункт пропуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Республике Крым.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе погранзаставы города Армянск в 500 метрах от госграницы. Отмечается, что мужчина в обход пункта пропуска Армянск смог беспрепятственно преодолеть украинский участок границы, однако его обнаружили российские пограничники благодаря сработавшей сигнализации.
Пограничники задержали 29-летнего жителя Кировоградской области. На допросе он сообщил, что хотел попасть на один из крымских курортов. Поскольку у мужчины не было исправного документа, удостоверяющего личность, он решил пробраться в Крым "без посторонней помощи".
По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. В данный момент задержанный находится под стражей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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