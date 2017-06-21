Международный форум "Электронная неделя на Алтае 2017" стартует в Барнауле 26 июня, сообщили на пресс-конференции в администрации края. Этот форум пройдёт в шестой раз и соберёт на своих площадках ведущих специалистов ИТ-сферы из 28 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Каждая "Электронная неделя" посвящена каким-то аспектам. В прошлом году обсуждали вопросы импортозамещения. В этом году главной темой станут вопросы цифровой экономики. Это, на мой взгляд, объединит все прошедшие форумы", – сказал заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Поздерин.
Также в этом году обсудят ИТ-безопасность и образование.
Форум пройдёт в дискуссионном режиме. Одна из его главных целей — образование и обмен опытом участников и слушателей форума. Поэтому ИТ-неделя начнётся с межвузовских соревнований по компьютерной безопасности AltayCTF, проходящих в России уже 11 лет. CTF – это командная игра по защите информации, цель которой – обучение специалиста в игровых условиях, приближенных к реальным.
Еще одна "изюминка" — слёт ИТ-тимуровцев. Этот проект существует в Алтайском крае уже четыре года, его цель — повышение качества жизни пожилых граждан через увеличение уровня компьютерной грамотности. Обучают "компьютерной грамоте" школьники в возрасте от 9 до 17 лет. Эти мероприятия запланированы на 26 июня.
А 29 июня состоится выставка-площадка "Образовательная робототехника XXI века", где обсудят выработку методики преподавания робототехники в школах и развитие инженерного образования на Алтае.Традиционными гостями "Электронной недели" станут компании "ИнфоТеКС", "СофтЛайн Трейд", "Лаборатория Касперского".
Специалисты компании "1С" Александр Безбородов и София Ульянцева прочитают лекции о перспективах управления информацией. А компания "БТП" представит свой новый продукт. Нововведение этого года — справочный киоск индивидуального консультирования по вопросам защиты персональных данных и документооборота. Консультантами в нём выступят практикующие профессионалы. Приложения с путеводителями и инструкциями по форуму и его площадкам доступны для скачивания в App Store и Google Play. Официальное открытие пройдёт 27 июня в концертном зале АлтГУ.
Кирилл Красько специально для Amic.ru
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