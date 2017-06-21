Фото: flashcrimea.com
Приговор живодеру, убившему ударами о стену троих щенков, вынесли в Барнауле, сообщает региональная прокуратура.
Мужчине, который ранее был судим за смертельное избиение человека, на сей раз инкриминировали жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.
В данный момент установлено, что кровавый инцидент произошел в апреле текущего года, когда злоумышленник в присутствии других людей с силой ударил двух щенков о стену дома.
Животные погибли. Затем садист проделал то же самое с третьим щенком, причем совершил это в присутствии ребенка.
Обвиняемого приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
Комментарии
почему так мало???
Как бы надо расстрелять, учитывая предыдущий его опыт.
Мало дали чтобы он безнаказанность почувствовал и ещё раз человека убил. Вот тогда нормальный срок дадут.
Гореть ему а аду
Ушлёпок
С таким же успехом можно пересадить половину сельского населения и народ из частного сектора, там котят, щенят топят постоянно, причем те испытывают страдания и мучения.
да еще за аборты расстреливать не только бабу 5 раз в жизни, но и её мужика