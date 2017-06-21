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Жителя алтайского села Тоурак ожидает суд за погром, который он учинил в апреле этого года на кладбище во время Радоницы — дня повиновения усопших.
Как сообщили в краевой прокуратуре, подобным образом мужчина решил выместить агрессию, поссорившись в гражданской женой.
Придя в состоянии опьянения на погост, обвиняемый начал наносить удары по крестам и памятникам. В итоге он повредил 10 надмогильных сооружений.
Следы учиненного погрома на следующий день обнаружили родственники одного из покойных. Вскоре был установлен и вероятный виновник случившегося.
Сейчас мужчине грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, обязательные или исправительные работы.
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