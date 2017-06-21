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Новосибирские полицейские задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве супруги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Отмечается, что 17 июня текущего года новосибирец обратился к правоохранителям с заявлением о том, что его жена якобы ушла к своей подруге, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Однако во время поисков женщины стражи порядка выяснили, что ее исчезновение носит криминальный характер. Также они нашли ряд несоответствий в показаниях мужчины.
В итоге новосибирец сознался в убийстве и показал место, где он спрятал труп супруги.
В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что инцидент произошел в ночь с пятницы, 16 июня, на 17 июня. Супруги отдыхали на пляже "Бумеранг" в Советском районе. Около 00:00 между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина не менее семи раз ударил свою супругу молотком по голове, а также дважды нанес ей удары по туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась.
Затем мужчина положил труп в багажник машины, отвез ее в лес, расположенный в 3,5 километрах от села Верх-Тула, и утопил в болоте. На следующий он обратился в полицию.
Отмечается, что среди недостоверных сведений были данные насчет отвоза им супруги в Горский микрорайон.
В пресс-службе отмечают, что мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве. В данный момент он задержан. 22 июня суд расмотрит ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.
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