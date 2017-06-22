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Недождун: как алтайские партии работают с соцсетями

, ИА "Амител"
Обзор соцсетей "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР

Иллюстрация: Антон Понкрашёв / Аmic.ru

Грамотное продвижение в социальных сетях — редкость для российской глубинки. Если в коммерческих компаниях еще встречаются специалисты по SMM, то в политических партиях на это денег, как правило, нет. А может, нет понимания, что сегодня это необходимость. Алтайский блогер, создатель политического телеграм-канала "ПолитАлтай" Антон Понкрашёв сделал специально для Amic.ru обзор соцсетей четырех основных партий в Алтайском крае.

Многие политики, депутаты негативно относятся к социальным сетям, но абсолютно все понимают, что сегодня это мощнейший канал коммуникации. При просмотре групп всех политических партий в социальных сетях, аккаунтов политиков очень хорошо видно, что далеко не все понимают, как пользоваться таким средством в борьбе за внимание к себе либо к своей партии.

Государственная дума в этом году завела свои аккаунты практически во всех популярных соцсетях и пока вполне неплохо ищет точки соприкосновения с аудиторией в разных группах. На федеральном уровне особенно можно отметить ЛДПР и "Единую Россию". У КПРФ и "Справедливой России" дела обстоят чуть хуже – менее интересный контент для широкой аудитории и активность ниже.

Смотрим, как работают в интернете в Алтайском крае.

"Единая Россия"

Общая аудитория – более 4 500 подписчиков

Региональное отделение партии "Единая Россия" до этого года не было так широко представлено в социальных сетях. До 2017 года у партии был твиттер, группа в "Одноклассниках" и личный аккаунт во "ВКонтакте". В этом году партия завела отдельную группу в соцсети "ВКонтакте", аккаунт в Instagram, страницу в Facebook и даже канал в Telegram.

В своих аккаунтах партия публикует новости регионального отделения и главные федеральные. Довольно часто в группах партии можно увидеть популярный сегодня видеоконтент.

Также, помимо новостей, партия проводит в своих группах конкурсы.

Посты в группах партии появляются практически ежедневно. Партия публикует своих спикеров, иногда опросы. Ну и куда же без "мемасов".

В общем, партия постарается охватить как можно большую аудиторию, интересно будет понаблюдать за развитием групп и публикуемым контентом.

"Справедливая Россия"

Общая аудитория – более 1 000 подписчиков

"Справедливая Россия" свои региональные аккаунты завела не так давно. Поэтому подписчиков там очень мало. Но здесь надо иметь в виду, что это оппозиционная партия и у неё возможностей для генерации контента в разы больше, чем у "Единой России", а интернет по своей сути оппозиционен. Посмотрим, воспользуется ли реготделение этим статусом.

Пока партия постит потенциальных кандидатов на выборы и сообщения по местной и федеральной тематике.

Или вот:

Стоит отметить, что у эсеров есть ещё местные группы, но в них информация публикуется довольно редко, а после выборов 2016-го часть из них перестала обновляться совсем.

 

ЛДПР

Общая аудитория – менее 1 000 подписчиков.

ЛДПР активно работает с аудиторией трёх социальных сетей: "ВКонтакте", YouTube и совсем недавно партия завела аккаунт в Instagram. В Facebook повестку партии отрабатывает бывший лидер "жириновцев" Евгения Боровикова. Сейчас, вполне вероятно, эстафету примет новый лидер ЛДПР в крае Дмитрий Ворсин.

Во "ВКонтакте" партия делится новостями регионального содержания и активно рекламирует сайт вуза "Институт мировых цивилизаций", который основал Владимир Жириновский.

На YouTube партия выкладывает выступления Жириновского и своих региональных спикеров с массовых партийных мероприятий.

Там же можно найти ролики с выборной кампании 2016 года.

В "Одноклассниках" партия постит мало и не очень активно, но группа у партии есть. С другой стороны, учитывая электорат ЛДПР, "Одноклассники" — не их соцсеть.

Группа в Facebook у партии тоже есть.

Там даже можно найти не "мемасы", а карикатуры.

А вот Instagram у партии неплохой, с большим количеством фотографий с мероприятий партии.

КПРФ

Общая аудитория – около 800 подписчиков.

КПРФ активно работает всего в двух социальных сетях — в Facebook и во "ВКонтакте".

В ФБ партия делится важными новостями регионального значения, в том числе информацией о митингах. Особенно стоит отметить пресс-секретаря Алтайского крайкома КПРФ Юрия Красильникова, который крайне активно отстаивает позиции партии в комментариях в Facebook. Ни одна важная дискуссия не проходит мимо и всегда будет наполняться оттенком коммунизма. Это даже стало негласной традицией алтайского ФБ.

Контент во "ВКонтакте" тоже не отличается от фейсбучного.

У партии есть ещё группа в "Одноклассниках", но коммунисты почему-то неактивно с ней работают, хотя именно там собран основной партийный электорат.

Всем региональным отделениям партий есть куда расти в плане работы с социальными сетями. Очевидно, что специалист по SMM-продвижению если и есть, то только у единороссов, и тот начинающий.

Очень хочется надеяться, что мы увидим какие-то фишки от партий в 2017 году. Это разнообразило бы саму избирательную кампанию и, возможно, добавило бы самим партиям голосов.


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Комментарии

22.06.2017 10:20
h


Наливайте себе цинандали, не печальтесь - ведь все хорошо. Вам об этом расскажет в деталях русский блогер анто понкрашев.

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22.06.2017 11:03
Илья

Самая большая и активная работа как видео, проводится у ЕР, это не удивительно, так как в партии сразу поняли, что соц сети - отличный инструмент для того, чтобы доносить для людей нужную информацию о деятельности самой партии, у остальных какие то дешёвые карикатурки, и бредовые видео

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