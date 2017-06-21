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Полицейские задержали на сочинском железнодорожном вокзале восьмилетнюю девочку, у которой был "огромный чемодан" в руках. Ребенок хотел самостоятельно уехать на каникулы к бабушке, пишет РИА Новости со ссылкой на УТ МВД по Южному федеральному округу.
Уточняется, что на станции Адлер полицейские обратили внимание на девочку с дамской сумочкой и чемоданом. Она утверждала, что в здании вокзала находятся ее родители, однако это оказалось неправдой.
Девочку отправили в подразделение по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД на транспорте. Во время беседы с начальником отделения по делам несовершеннолетних девочка призналась, что родители уделяют ей мало времени, в связи с чем она решила отправиться на летние каникулы к бабушке.
С ребенком провели профилактическую беседу, после чего полицейские доставили девочку к ее матери. Женщина поблагодарила стражей порядка за проявленную бдительность и оказанную помощь, а девочка пообещала больше никогда не совершать попыток побега из дома.
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