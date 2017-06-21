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Экс-глава нелегальной советской разведки, создатель и руководитель разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел" Юрий Дроздов скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Иванова.
В сообщении сказано, что легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран ВОВ, генерал-майор в отставке умер в среду, 21 июня.
Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. В 1957 году он был направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Подчеркивается, что он участвовал во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Р. И. Абеля на летчика США Ф. Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года его назначили главой нелегальной разведки. Он возглавлял ее до ухода в отставку в 1991 году.
Кроме этого, Дроздов участвовал в афганских событиях, был инициатором создания и главой "Вымпела".
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