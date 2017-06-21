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Истребитель НАТО F-16 попытался приблизится к самолету главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, однако этому помешал российский Су-27, сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтики. Натовские боевые самолеты пытались осуществить сопровождение воздушного судна, на борту которого был Шойгу, летевший в Калининград.
Его самолет сопровождался истребителями морской авиации Су-27.
Когда один из натовских F-16 предпринял попытку сблизится с бортом министра, между самолетами оказался российский истребитель. В результате воздушное судно НАТО ушло в сторону.
Комментарии
хорошо хоть не F-35
Может амер селфи на фоне Кужегетыча хотел сделать.
Что за страна такая, что ее сплошные враги окружают?
А Госдума РФ одобрила в третьем чтении президентский законопроект позволяющий засекретить данные высших чиновников. К таким данным относятся банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе.
Испугались что народ их раскулачить захочет. Да только можно ли скрыть зарубежные счета неугодных западу от навальных , врятли...значит будут прогибаться.